Fostul mare jucător de tenis, Ilie Năstase, a lansat o serie de critici aspre la adresa autorităților, acuzând lipsa totală de sprijin din partea instituțiilor publice pentru dezvoltarea sportului național. Prezent la o acțiune organizată la Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni, fostul lider ATP a subliniat că infrastructura sportivă și viitorul tinerilor sportivi au ajuns să depindă exclusiv de inițiativele din sectorul privat, evidențiind rolul pe care îl joacă omul de afaceri Ion Țiriac în susținerea acestui domeniu, conform gsp.ro.

Evenimentul desfășurat la Otopeni a avut ca scop selecția copiilor pentru cursuri gratuite de inițiere în gimnastică. Complexul în care a avut loc acțiunea a fost inaugurat în luna iunie a acestui an, proiectul fiind finanțat integral de fundația fondată de Ion Țiriac.

Proiectul bazei sportive din Otopeni a fost demarat în luna octombrie 2025 și s-a finalizat într-un interval de doar opt luni. Data inaugurării a fost aleasă strategic, coincizând cu celebrarea a 50 de ani de la primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice, obținut de Nadia Comăneci la Montreal, în anul 1976.

Construcția se desfășoară pe o suprafață totală de 2.837 de metri pătrați și dispune de o capacitate de 150 de locuri pentru spectatori. Valoarea totală a investiției private s-a ridicat la aproximativ 8 milioane de euro, oferind condiții moderne de pregătire pentru viitoarele generații de sportivi.

Întrebat despre ritmul rapid în care a fost ridicată sala din fonduri private, în contrast direct cu lipsa de investiții publice în infrastructură, Ilie Năstase a oferit o replică dură.

„Nu mai vorbiți de statul român. Statul român nu există. România nu mai există în momentul de față. Dacă nu ajută privații, domnul Țiriac ajută foarte mult. A făcut și gimnastică, face și tenis, și bazinul. Noi trebuie să ne bazăm pe privați, că statul nu face nimic. Statul fură de la noi și bagă la ei în buzunar”, a declarat Ilie Năstase.

Pe lângă criticile aduse administrației publice, fostul mare tenismen s-a arătat optimist în privința șanselor pe care le au copiii prezenți la selecție, remarcând calitatea dotărilor și pregătirea cadrelor tehnice din noua sală.

„Mă uitam aici în sală că sunt foarte multe fetițe, mai puțini băieți, sigur că au șanse să reușească, condițiile sunt perfecte, antrenorii sunt buni. (n.r. - despre Arena Progresul) Eu acolo doresc să mă îngroape. Dacă nu moare Isărescu, n-o să mă lase, sper să moară înaintea mea, să poate să mă îngroape acolo”, a spus fostul lider ATP.