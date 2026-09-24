Familia Valentinei Ioana Tănăsie se pregătește să o conducă pe tânără pe ultimul drum, după ce trupul acesteia a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Înmormântarea va avea loc vineri, 25 septembrie, la Filiași, potrivit anunțului făcut de tatăl acesteia pe Facebook.

Trupul Valentinei a fost descoperit într-o valiză de mai mulți pescari, în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea. În urma cercetărilor, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime, iar iubitul tinerei, Vlad Bălțățeanu, este principalul suspect în acest caz.

Potrivit informațiilor prezentate de familie, tânăra va fi înmormântată vineri, 25 septembrie, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Filiași. Slujba este programată să înceapă la ora 11:00.

„Cu mare durere în suflet, vă anunț pe toți cei care doresc să fie alături de mine și de familia mea în aceste momente grele, că înmormântarea fiicei mele, Valentina, va avea loc mâine, vineri, ora 11.00, la Biserica mică, Sfântul Nicolae de pe strada Gării”, a scris tatăl Valentinei, pe Facebook.

Anchetatorii îl au în atenție pe Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei, în cazul morții tinerei. Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul ar fi plecat în Ungaria și este dat în urmărire generală.

Valentina Ioana Tănăsie avea 28 de ani și locuia în Vâlcea, în casa lui Vlad Bălțățeanu, împreună cu mama acestuia. Trupul ei a fost găsit la două zile după descoperirea valizei în zona barajului Ionești.

Mama Valentinei, despre ultima discuție avută cu fiica sa

Familia Valentinei a relatat că tânăra ar fi fost agresată înainte de dispariție. Mama ei, Cristina, a povestit despre ultima conversație pe care a avut-o cu fiica sa și despre rugămintea de a se întoarce acasă.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare. Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat Cristina, mama victimei, potrivit Observator News.

Printre persoanele audiate în dosar s-a numărat și mama lui Vlad Bălțățeanu. Femeia locuia în aceeași casă cu cei doi și a fost chemată să ofere informații despre perioada dinaintea morții Valentinei.

Conform informațiilor vehiculate în ultimele ore, femeia are probleme medicale care îi afectează inclusiv auzul și vorbirea, astfel că nu ar fi putut oferi informații detaliate despre relația dintre cei doi.