Politica

PSD este pregătit să intre la guvernare. Claudiu Manda anunță strategia partidului pentru noul Cabinet

PSD este pregătit să intre la guvernare. Claudiu Manda anunță strategia partidului pentru noul CabinetPSD. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partidul Social Democrat (PSD) este pregătit să își asume intrarea la guvernare și propune deja un candidat propriu pentru poziția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, care a subliniat că atenția principală este îndreptată în prezent spre redactarea programului politic, nu spre împărțirea funcțiilor din Executiv.

PSD este pregătit să intre la guvernare. Claudiu Manda anunță strategia partidului pentru noul Cabinet

Reprezentanții partidului susțin că discuțiile aplicate privind componența viitorului Cabinet vor avea loc abia după ce se va ajunge la un acord asupra măsurilor politice și economice prioritare.

„Suntem (n.r – pregătiți de guvernare). Avem candidat de prim-ministru. Nu am discutat de echipă și nu vrem să discutăm de echipă. Vom discuta despre program de guvernare cu partidele și parlamentarii care vor să agreeze acest program de guvernare. Și în ultima etapă vom discuta și despre echipa de guvernare”, a spus Claudiu Manda, joi, la Euronews.

Calculele pentru voturile din Parlament

Pentru asigurarea celor 233 de voturi necesare învestirii unui nou Executiv, PSD mizează pe sprijinul mai multor grupuri parlamentare și al unor aleși individuali din partidele adversare.

Întrebat dacă majoritatea s-ar putea baza și pe sprijinul AUR, secretarul general al PSD a evitat să confirme direct o astfel de ipoteză.

„Nu mă întrebați pe mine și chiar dacă mă întrebați, nu o să vă răspund. Vă spun altcumva. Vă spun că sunt grupuri politice care au exprimat în dialogul cu noi, cu care avem o colaborare parlamentară, care vor susține un astfel de guvern și un program de guvernare”, a declarat secretarul general al PSD.

Claudiu Manda

Claudiu Manda. Sursă foto: Facebook

Parteneriatul cu UDMR și susținerea din alte partide

Un rol decisiv în ecuația noului guvern îl are UDMR, însă social-democrații speră să atragă voturi și din rândul parlamentarilor liberali sau ai altor formațiuni din opoziție.

„În afară de aceștia, așteptăm un răspuns de la UDMR favorabil. Altfel, e greu să credem că demersul nostru merge până la capăt. Și în afară de aceștia, mai sunt parlamentari de la alte partide politice. Inclusiv PNL, sperăm și USR și altele, care ar putea să voteze într-un astfel de moment în care țara are nevoie de guvern”, a spus Manda.

Speculații privind înțelegerile politice secrete

În privința formațiunii AUR, oficialul PSD a adus din nou în discuție ipoteza unei colaborări ascunse între George Simion și Ilie Bolojan, amintind că astfel de scenarii au apărut deja în dezbaterea publică.

„Dacă vorbim de cei de la AUR, vreau să precizez încă o dată că astăzi avem pe domnul Bolojan de patru luni de zile acolo pentru înțelegerea făcută în mod secret între domnul Simion și domnul Bolojan. Ce s-au înțeles, nu ne-au spus explicit”, a afirmat Manda.

Liniile roșii ale PSD: Fără colaborare cu USR

Referitor la alianțele de la nivel județean și local, conducerea PSD precizează că există colaborări punctuale cu diverse formațiuni politice. Totuși, secretarul general a fost ferm când a venit vorba despre o posibilă înțelegere cu USR, atât la nivel local, cât și la nivel național.

„Nu cred că e nimeni care să aibă o relație bună cu USR din PSD, la nivel de județe. Noi n-am tras linii roșii, dar dacă este un partid cu care nu ne-am dorit să avem o colaborare, inclusiv la guvernare, USR-ul este partidul acela”, a declarat Manda

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