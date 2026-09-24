Siegfried Mureșan pregătește echipa noului Guvern

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat joi că programul de guvernare este aproape finalizat, iar până la sfârșitul acestei săptămâni intenționează să depună în Parlament atât documentul, cât și lista miniștrilor. Audierile ar urma să înceapă la începutul săptămânii viitoare, înaintea votului pentru noul Executiv.

Siegfried Mureșan a fost întrebat, joi, la Radio România Actualități, dacă își păstrează încrederea că va reuși să obțină în Parlament majoritatea necesară pentru susținerea noului Guvern.

Premierul desemnat a răspuns afirmativ și a prezentat calendarul pe care îl are în vedere pentru audierea miniștrilor propuși.

„Sigur că da, obiectivul meu este ca la începutul săptămânii viitoare, miniştrii pe care îi propun să fie audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Voi solicita Parlamentului să nu avem audieri pe repede înainte de 30 de minute, ci cel puţin 60 de minute, pentru ca fiecare ministru să îşi poată prezenta în detaliu portofoliul şi ideile pe care le are în domeniul său şi pentru ca fiecare parlamentar, indiferent dacă vine de la unul din partidele care susţin guvernul sau dacă vine de la unul dintre partidele din opoziţie, să poată adresa întrebări miniştrilor, să poată discuta cu miniştrii”, a afirmat premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a declarat că, după audierile din comisiile de specialitate, noul Guvern ar urma să ajungă la vot în plenul Parlamentului în prima parte a săptămânii viitoare.

Premierul desemnat a vorbit și despre colaborarea dintre PNL, USR și UDMR pentru pregătirea programului cu care viitorul Executiv va merge în Parlament.

„Vom merge la începutul săptămânii la audieri, după care vom avea în prima parte a săptămânii viitoare votul în plenul Parlamentului. Eu ştiu ce am de făcut din prima zi în care am fost desemnat. Am confirmat parteneriatul nostru, al Partidului Naţional Liberal, cu celelalte două partide partenere, cu USR-ul şi UDMR-ul, avem un plan comun, care cred că este un plan bun. Am început munca la programul de guvernare, el este aproape gata. Ieri deja am publicat primele linii directoare, pentru ca oamenii să ştie în ce direcţie vom merge şi care sunt priorităţile noastre pentru România. Vom lucra şi la echipa de miniştri în următoarele zile”, a declarat Siegfried Mureşan.

Principalele linii ale programului de guvernare au fost prezentate miercuri, înainte ca documentul final și lista miniștrilor să fie depuse în Parlament.

Siegfried Mureșan intenționează ca până la sfârșitul acestei săptămâni să înainteze Parlamentului programul de guvernare și componența echipei cu care va solicita votul de învestitură.

Guvernul propus ar urma să fie format de PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care lucrează împreună la programul de guvernare.

Premierul desemnat a declarat că pentru fiecare minister vor fi propuși oameni competenți, urmând ca lista finală să fie stabilită în zilele următoare.

O altă solicitare anunțată de Siegfried Mureșan privește procedura din comisiile parlamentare.

Premierul desemnat vrea ca fiecare candidat pentru funcția de ministru să fie audiat timp de cel puțin 60 de minute, în locul unor audieri de aproximativ jumătate de oră.

Potrivit calendarului prezentat de acesta, miniștrii propuși ar urma să intre în comisiile de specialitate la începutul săptămânii viitoare, iar ulterior Cabinetul să fie supus votului în plen.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier pe 17 septembrie și are la dispoziție termenul constituțional pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și listei Guvernului.