Un oligarh rus sancționat de Canada vrea să investească în Republica Moldova

Oligarhul rus Igor Makarov, care deține și cetățenia Republicii Moldova și a fost inclus de Canada pe lista sancțiunilor, a declarat că este pregătit să investească până la un miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor. Omul de afaceri a vorbit și despre posibilitatea achitării unei părți din facturile la gaze ale unor spitale. Igor Makarov a vorbit despre intențiile sale privind sectorul energetic din Republica Moldova în cadrul unei emisiuni difuzate de TV8, potrivit Ziarului de Gardă.

Omul de afaceri a declarat că ar putea contribui la plata unor facturi la gaze pentru spitale și că analizează posibilitatea unei investiții într-un proiect destinat stocării gazelor.

Valoarea indicată de Makarov pentru un asemenea proiect ajunge până la un miliard de dolari.

„Lumea energetică a devenit foarte scumpă. Eu am auzit despre îngrijorările prim-ministrului care spune că această iarnă va fi grea pentru Moldova. Eu am propus și am spus că noi putem participa, pentru că este lege în compania noastră, acolo unde noi activăm și ne dezvoltăm, facem și acte de binefacere”, a declarat Igor Makarov.

Omul de afaceri susține că Republica Moldova ar putea dezvolta capacități pentru stocarea gazelor și spune că ar fi dispus să investească într-un asemenea proiect dacă va ajunge la un acord cu autoritățile de la Chișinău. Potrivit estimărilor prezentate de acesta, investiția ar putea ajunge până la un miliard de dolari.

Makarov și-a prezentat propria perspectivă asupra modului în care ar putea funcționa un asemenea proiect și asupra comercializării gazelor stocate.

„Pentru că vara nu este nevoie de gaz, el trebuie pus în depozite, iar iarna, când toți au nevoie de el, să fie vândut la un preț de piață bun. Aici Moldova are șanse. Dacă faci aici depozit de gaze, apoi poți să-l vinzi în Europa la prețul de pe burse. Atunci, Moldova devine jucător pe piață și poate câștiga și bani”, a explicat omul de afaceri.

Realizarea proiectului menționat de Makarov depinde de existența unui acord cu autoritățile Republicii Moldova.

Igor Makarov a fondat o companie cu activități în sectorul energetic, potrivit informațiilor prezentate de TV8. După declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, omul de afaceri, care are și cetățenie moldovenească, a renunțat la cetățenia rusă și s-a stabilit în Italia.

De acolo își coordonează afacerile desfășurate în 22 de țări. În urmă cu aproximativ 30 de ani, companiile controlate de Makarov furnizau gaze și pe piața din Republica Moldova.

Canada l-a inclus pe Igor Makarov pe lista sancțiunilor adoptate în contextul invaziei rusești în Ucraina. Potrivit autorităților canadiene, acesta ar fi strâns „o avere enormă din asocieri strânse cu oficiali ruși de rang înalt” și ar fi intermediat „afaceri energetice opace care au generat venituri pentru Kremlin”.

Makarov a contestat acuzațiile și măsurile luate împotriva sa.

Numele omului de afaceri a mai apărut în trecut în legătură cu proiecte energetice și tranzacții desfășurate în Republica Moldova. Într-o investigație publicată în 2006, Ziarul de Gardă relata că „Mold Itera Energy”, companie din grupul „Itera” controlat de Igor Makarov, primise în proprietate privată câteva zeci de hectare de teren agricol în apropiere de Cahul.

Compania a decis ulterior că intenționează să vândă afacerea. Potrivit publicației, terenurile respective aveau soluri de calitate ridicată, însă urmau să fie utilizate pentru construcții, situație care contravenea legislației în vigoare la momentul respectiv.

Ziarul de Gardă relata atunci și că „Itera” beneficiase de o scutire de TVA estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Publicația a scris în aceeași perioadă și despre relațiile dintre Igor Makarov și Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova la acel moment.

În iunie 2004, Makarov s-a întâlnit oficial cu Voronin la Chișinău pentru discuții privind proiecte de cooperare, printre care și construirea unei centrale electrice în Republica Moldova. Potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv pe site-ul companiei „Itera”, în aceeași zi Guvernul de la Chișinău a aprobat o propunere a ministrului Energiei privind construirea unei centrale electrice de către companie. Pentru proiect a fost alocat și un teren.

Acum, Makarov declară că este interesat din nou de sectorul energetic din Republica Moldova, de această dată printr-un posibil proiect pentru stocarea gazelor, pentru care indică o investiție de până la un miliard de dolari.