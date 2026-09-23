Republica Moldova. În plină criză energetică, un miliardar rus, care a renunţat la cetăţenia Federaţiei Ruse după invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, vrea să ajute Moldova să depăşească criza gazelor.

Este vorba despre Igor Makarov, aflat anterior sub sancţiuni internaţionale, care la moment deţine cetăţeniile moldovenească şi cipriotă. Macarov a venit la Chişinău, pentru convorbiri u premierul Vasile Tofan. Despre care a vorbit în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV8.

Makarov a spus că ar putea să înceapă importurile de gaze în Republica Moldova începând cu anul 2027. Până atunci, Makarov a decis să facă caritate în Republica Moldova: să achite o parte la facturi pentru unele instituţii sociale.

Igor Makarov a mai avut afaceri în Republica Moldova. Fapt pentru care i-a fost oferită cetăţenia moldovenească. Miliardarul rus a declarat că intenţionează să investească până la un miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor. Această sumă reprezintă aproape jumătate din averea businessmanului, estimată de Forbs la 2,2 miliarde de dolari.

Macarov susţine că, în cazul creării unui depozit de gaze în Moldova, gazul ar putea fi vândut în Europa la prețuri de bursă. În acest caz, ar putea deveni un participant pe piaţa gazelor. Până a da star investţiei, miliardaul este dispus să se lanzeze în acţiuni de caritate.

„Dorim să ne întoarcem în Moldova, să participăm în domeniul energetic al țării. Legea corporației noastre este de a oferi ajutor caritabil în țara în care suntem. Dacă noi lucrăm, câștigăm bani, atunci noi obligatoriu trebuie să ajutăm oamenii”, a explicat investitorul.

Makarov a mai comunicat că a avut o întrevedere cu premierul Vasile Tofan şi ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În cadrul întâlnirii. Cei doi oficiali moldovenei şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu aprovizionarea cu resurse energetice în perioada fe iarnă.

„Noi suntem gata în această perioadă de iarnă să oferim ajutorul necesar. Știu că problema e în spitale care primesc gaz și facturi pe care nu știu cum să le achite. Suntem gata să ajutăm cu achitarea unei părți din aceste facturi. Ca și cetățean al Moldovei și ca și companie care intenționează să se întoarcă aici cu businessul, suntem gata să vedem și alte proiecte de binefacere”, a spus businessmanul.

Premierul de la Chişinău a dat de înţeles că susţine iniţiativa miliardarului rus. Declaraţii în acest sens şeful Cabinetului de miniştri le-a făcut în şedinţa Parlamentului din 22 septembrie.

Întrebat de fostul preşedinte Igor Dodon despre discuţia cu Igor Makarov, Tofan a răspuns:

„Într-adevăr, domnul Makarov a apărut la Chișinău nu din întâmplare. Îi un om cu o istorie interesantă. Este un cetățean de-al nostru, are cetățenia Moldovei și, într-adevăr, e omul care a adus gazul turcmen în Europa, inclusiv în Moldova. Dumnealui, într-adevăr, vrea să ne ajute și, inclusiv, e gata să fac.

L-am rugat să identifice careva proiecte umanitare pe care să le sponsorizeze aici, să acopere niște facturi la spitale, la case de copii, acolo unde e mai mare necesitatea. Dumnealui a promis s-o facă, a declarat-o și public. (…) Noi avem mai multe discuții, domnul Dodon. Mă rog, unele din ele devin publice, dar majoritatea nu sunt publice. Dar vreau să spun că lucrăm, nu stăm și așteptăm să vină timpurile bune”.

Igor Makarov s-a născut în Așgabat , RSS Turkmenă , în 1962. Din 1979 până în 1986, Makarov a fost ciclist pentru echipa sovietică , câștigând medalii și premii.

În 1990, acesta a fondat compania de gaze „Itera”. Până în 2005, Itera a distribuit gaze inclusiv în Republica Moldova. În același an, Makarov a obținut cetățenia Republicii Moldova.

În perioada 2012–2013, acesta a vândut o parte din businessul său companiei Rosneft. Ulterior, Itera a părăsit piața rusă și a fost reorganizată în grupul energetic ARETI. După declanșarea războiului din Ucraina, mai multe țări, inclusiv Canada și Marea Britanie, l-au inclus pe Makarov în listele de sancțiuni. În aprilie 2022, acesta a renunțat la cetățenia rusă. În 2024, toate țările, cu excepția Canadei, l-au exclus din listele de sancțiuni.

Ziarul Național scria în 2017, citându-l pe președintele mișcării politice „Antimafia”, Sergiu Mocanu, că președintele Igor Dodon s-ar fi întâlnit în Italia cu Igor Makarov, cel care deține controlul asupra centralei electrice de la Kuciurgan. Potrivit lui Mocanu, șeful statului ar urma ca prin intermediul fratelui său, care de asemenea a fost cu el în Italia, să preia o parte din beneficiile firmelor-căpușă, prin intermediul cărora este livrat curentul electric consumatorilor din R. Moldova.

Sergiu Mocanu mai spunea că beneficii de la firmele –căpușă ale lui Makarov ar fi avut familiile foștilor președinți ai R. Moldova, Lucinschi, respectiv Voronin

„Voronin a preluat aceste beneficii, iar în octombrie 2002 l-a decorat pe Igor Makarov cu ordinul „Gloria Muncii”. Acum a venit un nou președinte pro-rus, iar Plahotniuc, cel care a preluat afacerea de la familia Voronin, a decis să-i cedeze o parte din beneficii lui Dodon. De aceasta Dodon a fost acolo cu fratele său, care ar trebui să fie managerul și administratorul acestor beneficii pentru familia președintelui”, a menționat atunci Mocanu.