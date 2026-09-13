Un slogan neconvențional afișat la un eveniment dedicat mediului de afaceri a declanșat un val de reacții vehemente în spațiul public și pe rețelele de socializare din Republica Moldova. În fundalul scenei pe care a urcat prim-ministrul Vasile Tofan, el însuși un om de afaceri cu experiență, a fost plasat un panou pe care scria „CEO Vasile Tofan. Republica Moldova S.A. The Board Meeting”. Ceea ce s-a vrut a fi un exercițiu de comunicare mai puțin rigid a fost perceput de mulți critici drept o gafă majoră, fiind necesară ulterior o intervenție oficială din partea Executivului, conform newsmaker.md.

Prezentarea statului sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni și asocierea funcției de șef al Guvernului cu aceea de director general au stârnit nemulțumirea reprezentanților societății civile și a politicienilor de la Chișinău.

Activistul civic Vitalie Sprînceană a fost printre primii care au taxat alegerea termenilor, arătând că abordarea reflectă modul în care o parte din mediul de afaceri percepe țara.

„Consiliul Societăţii pe Acţiuni ”Republica Moldova” a avut o întîlnire cu directorul general Vasile Tofan… Cam aşa vede businessul moldovean ţara – ca o afacere (societate pe acţiuni), şi cred că aşa se vede şi Tofan – ca director comercial al acestei entităţi”, a scris Vitalie Sprînceană.

La rândul său, deputatul Alexandru Verşinin, reprezentant al grupului parlamentar Democraţia Acasă, a subliniat că un stat nu poate fi condus după regulile dintr-un corporație privat.

„Republica Moldova nu este o companie pe acţiuni. Nu are proprietari, nu are acţionari privilegiaţi şi nu poate fi administrată ca un holding privat. Republica Moldova este un stat. Iar Constituţia spune foarte clar: suveranitatea aparţine poporului. Un prim-ministru trebuie şi este normal să discute cu oamenii de afaceri.

Dar există o linie care nu trebuie trecută: businessul poate fi partenerul statului şi viceversa, nu „board-ul” statului. Când Republica Moldova este prezentată public drept o societate pe acţiuni, iar şeful Guvernului drept „CEO”, vorbim despre o mentalitate periculoasă: aceea că ţara poate fi administrată precum o companie, iar patrimoniul ei tratat ca un portofoliu de active care trebuie optimizat, vândut sau privatizat”, a arătat Alexandru Verşinin pe rețelele sociale.

Un alt mesaj critic a venit din partea fostului prim-ministru Ion Chicu, actual parlamentar în blocul de opoziție Alternativa.

„Dle Vasile Tofan, ţara asta nu e S.A. a dumitale. Coborâţi, dom-le, cu picioarele pe pământ”, i-a transmis Ion Chicu șefului Executivului.

O poziție diferită a fost exprimată de fostul premier Ion Sturza, care a încercat să tempereze reacțiile aprinse și să încadreze incidentul în sfera unei erori de imagine sau de comunicare neinspirată.

„Văd că ia amploare „scandalul” cu Moldova S.A. În realitate, nu-i niciun scandal. Este cazul clasic în care cineva te prinde în ofsaid şi te toacă. Unii - cu mare plăcere. Colegii domnului Tofan de la comunicare sunt preocupaţi să livreze zilnic noutăţi dinamice, mobilizatoare, optimiste şi pe placul tuturor. Nu-i chiar atât de uşor! Mai sunt şi zile în care te părăseşte inspiraţia sau, pur şi simplu, eşti obosit. Şi atunci mai „scapi” câte un S.A. în cadru”, a explicat Ion Sturza.

Fostul prim-ministru a atras însă atenția că ideea de a privi un stat ca pe o firmă este promovată intens în ultimii ani de anumite figuri influente la nivel global.

„Viziunea potrivit căreia ţara este o corporaţie şi trebuie condusă ca atare nu-i deloc nouă. În ultimul timp, o promovează activ unii reprezentanţi ai industriei tech din Silicon Valley: Peter Thiel, Elon Musk şi alţi, scuzaţi-mi expresia, descreieraţi”, a adăugat el. Ion Sturza a punctat totodată că atribuțiile unui guvern depășesc semnificativ prioritățile unei entități comerciale.

„O ţară şi, respectiv, guvernarea ei sunt mult mai complexe. Există multe lucruri care, aparent, nu aduc profit: asistenţa socială, medicina, pensiile, securitatea publică, educaţia, cultura. (…) A guverna înseamnă a elabora şi a implementa politici în interesul oamenilor, nu în interesul unui cerc restrâns de şmecheri numit „board”. Acest lucru îl ştie foarte bine şi domnul Vasile Tofan. Iar tot ce a făcut până acum confirmă acest lucru. (…) Că un grup restrâns de antreprenori mai încearcă să fie „originali” este o altă poveste. Nu o fac neapărat din răutate. Mai curând, din naivitate”, a concluzionat Ion Sturza.

În urma polemicilor create, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Dumitru Ciorici, a oferit lămuriri privind implicarea instituției în organizarea acelui cadru.

„mesajul afişat de un grup de antreprenori la o întâlnire cu premierul Tofan nu are nicio legătură cu Guvernul sau cu intenţiile acestuia”, a precizat Dumitru Ciorici, adăugând că „A fost strict încercarea unui grup de antreprenori de a fi creativ în abordare, lucru pe care Guvernul nu îl comentează”.

Din zona administrației locale din Chișinău, viceprimarul Victor Pruteanu, membru al formațiunii MAN, a pus la îndoială modul în care a fost pregătită participarea prim-ministrului la eveniment.

„Foarte nereuşită metaforă. Înainte ca prim-ministrul să intre în orice sală, aceasta e verificată de echipe speciale. În prima secundă când au văzut această inscripţie, trebuiau să îl informeze şi, fie să schimbe imaginea, fie nici să nu vină la eveniment”, a opinat Victor Pruteanu.

O analiză mai detaliată a contextului a fost oferită de Valeriu Paşa, preşedintele organizației WatchDog.md, care consideră că principala problemă nu este doar textul afișat pe panou, ci profilul unora dintre persoanele prezente la întâlnire.

„Normal că nu ne place să fie S.A. Moldova, bine că nu e SRL. Normal că nu-i stă bine unui premier să participe în astfel de evenimente cu titluri penibile. Normal că nu-i ok să nu se fi găsit nimeni în echipa sa să îi zică sau dacă i-au zis, nu-s suficient de buni dacă şeful nu-i ascultă. Însă ce mă îngrijorează pe mine mult mai mult este lipsa totală a instituţiei reputaţiei drept filtru de acceptare sau nu să participi şi să validezi nişte oameni”, a menționat Valeriu Paşa.

Reprezentantul societății civile a lansat acuzații grave la adresa unora dintre antreprenorii asociați cu acest club de afaceri. „Acest club de oameni de afaceri e cu ”şleif” urât mirositor. Nu pe mulţi de acolo îi cunosc sau ştiu despre ei, pe foarte puţini îi ştiu drept antreprenori cumsecade, dar cu atât mai mult mă întreb ce naiba caută ei acolo? În schimb găseşti acolo evazionişti de amploare, ”shemşişi” cum se zice la Chişinău, spălători de bani, inclusiv pentru structurile lui Şor, abuzatori domestici. Or nu e mare treabă pentru premierul Republicii Moldova să afle totul despre ei, asta dacă nu cumva se informează din articole cumpărate în vip magazin şi biznăsklas”, a completat analistul.

În încheiere, Valeriu Paşa a accentuat riscul de a transmite un semnal greșit mediului de afaceri corect prin simpla prezență a șefului Executivului alături de persoane cu probleme de integritate.

„Asta ar trebui să îl oprească pe domnul prim-ministru de a merge orbeşte la astfel de evenimente mult mai mult decât titlul feeric. Şeful guvernului trebuie să valideze şi susţină munca onestă, plata responsabilă a impozitelor, nu să îi facă pe antreprenorii oneşti să regrete că ”ia uite aista face mutci şi e bine, mersi, se trage în poze cu Tofan, eu de ce fac pe curat ca prostu/proasta?””, a încheiat președintele WatchDog.md.