Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că l-a ales pe fostul ministru român Claudiu Năsui pentru conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării deoarece cei doi împărtășesc aceeași viziune privind reducerea dimensiunii statului, diminuarea cheltuielilor publice și eficientizarea companiilor de stat. Tofan a precizat, pentru la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că a discutat candidatura lui Năsui inclusiv cu premierul României, Ilie Bolojan, înainte de a lua decizia.

„Cu domnul Năsui e un pic diferită situația. Într-adevăr, înțeleg că multă lume se întreabă de ce am mers anume pe această opțiune și vă spun foarte deschis. Provocările pe care le avem noi țin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Și în asta crede domnul Năsui.

Domnul Năsui crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, în companii de stat mai eficiente și mai puține. Și ne-am gândit că, uite, din moment ce avem aceste provocări, cred că trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri.

A fost ministru al Economiei în România, a fost parlamentar în România. Cred că ne ajută inclusiv să fortificăm relația noastră cu România, pentru că 30% din exporturile noastre merg în România. De asta cred că este o decizie foarte bună”, a declarat premierul.

Tofan a respins criticile privind numirea unui politician din România și a spus că Republica Moldova întâmpină dificultăți în recrutarea oamenilor pentru funcții publice, inclusiv din cauza diferențelor salariale față de mediul privat.

„Bine, același lucru se spunea și despre mine și cred că alții trebuie să judece, dar părerea mea este că m-am descurcat relativ repede cu mașinăria statului și cu provocările pe care le avem. Cred că avem nevoie de oameni curajoși, competenți, care nu evită inclusiv problemele dificile, iar noi avem foarte multe probleme dificile în Moldova și de asta mă bucur mult că domnul Năsui a fost de acord să vină.”

Premierul a subliniat și importanța atragerii specialiștilor din diaspora și a celor cu experiență internațională, comparând recrutarea acestora cu transferurile din fotbal.

„Și, anticipând comentariul ăsta, continuând ideea asta cu «Chiar n-am găsit un moldovean?», vreau să vă spun că, dacă faceți paralela cu fotbalul, dacă găsești un jucător străin bun la Zimbru, îl aduci. Și Zimbru a făcut-o, și alte cluburi au făcut-o.”

Premierul moldovean Vasile Tofan a dezvăluit că a discutat direct cu Ilie Bolojan despre candidatura lui Năsui.

„Când am fost la București, am ridicat subiectul cu domnul Bolojan, am discutat cu domnul Bolojan, am întrebat opinia dumnealui de domnul Năsui, iar răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie.”

În ceea ce privește politica fiscală, premierul moldovean spune că majorările de taxe sunt temporare și selective, iar obiectivul său este reducerea poverii fiscale odată cu redresarea economiei.

„Și eu sunt adeptul taxelor mici, ca să știți. Din păcate, o politică fiscală nu o facem de viață bună. O facem pentru că trebuie să acoperim o gaură.”

Tofan a mai precizat că Năsui va avea libertatea de a-și alege propria echipă, dar estimează că noul ministru se va baza în principal pe specialiști din Republica Moldova.