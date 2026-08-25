Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei în România, a fost propus marți, 25 august 2026, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova.

Nominalizarea a fost anunțată de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Năsui a confirmat că a acceptat propunerea, iar numirea sa vine în contextul unor schimbări în echipa guvernamentală de la Chișinău.

Informația este importantă și pentru România, deoarece un politician român aflat în prezent în Parlamentul de la București ar urma să preia un portofoliu economic important în Republica Moldova.

Premierul Vasile Tofan a anunțat că îl va propune pe Claudiu Năsui pentru conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Potrivit premierului moldovean, prioritățile noului ministru ar urma să includă reducerea birocrației, reformarea companiilor de stat, limitarea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice”, a transmis Vasile Tofan, explicând direcția pe care Guvernul de la Chișinău intenționează să o urmeze.

Claudiu Năsui este în prezent deputat USR în Parlamentul României și a mai ocupat funcția de ministru al Economiei în perioada 2020-2021, în Guvernul condus de Florin Cîțu.

Potrivit informațiilor prezentate de premierul Republicii Moldova, Năsui a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi. A lucrat anterior în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA.

De asemenea, acesta este asociat cu proiectul Open Budget, o platformă dedicată transparenței cheltuirii banilor publici.

Un detaliu important este că, potrivit informațiilor publicate de presa de la Chișinău, Claudiu Năsui a obținut cetățenia Republicii Moldova chiar în ziua în care premierul Vasile Tofan a anunțat intenția de a-l propune pentru funcția de ministru.

Conform surselor citate de publicațiile moldovenești, decretul privind acordarea cetățeniei a fost semnat pe 25 august de președinta Maia Sandu și a intrat în vigoare la data semnării.

Nominalizarea lui Claudiu Năsui face parte dintr-o serie de schimbări anunțate în Guvernul Republicii Moldova. În același timp, premierul Vasile Tofan l-a propus pe Eugeniu Osmochescu pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

La momentul anunțului, structura oficială a Guvernului Republicii Moldova îl indica încă pe Eugeniu Osmochescu în funcția de viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, ceea ce arată că procesul de schimbare a portofoliilor era în desfășurare.

Numirea lui Năsui ar reprezenta una dintre cele mai vizibile preluări ale unui portofoliu guvernamental de la Chișinău de către un politician cu experiență în administrația centrală din România.