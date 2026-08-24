O dronă de origine neidentificată a pătruns luni dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Odesa din Ucraina, și a continuat ulterior spre România. Informația a fost transmisă de Ministerul Apărării de la Chișinău, care a precizat că incidentul a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții.

Potrivit autorităților moldovene, drona a intrat în spațiul aerian național la ora 05:55. Aparatul a venit dinspre localitatea Vinogradovka, din regiunea Odesa, și s-a deplasat în direcția orașului Vulcănești, din regiunea autonomă Găgăuzia.

Ministerul Apărării a urmărit traiectoria dronei și a luat măsuri temporare pentru securizarea spațiului aerian din sudul țării.

La ora 06:09, după aproximativ 14 minute de la pătrunderea în spațiul aerian moldovenesc, drona a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor oficiale, aceasta a traversat frontiera din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, îndreptându-se spre România, în apropierea localității Vădești, județul Focșani.

În urma incidentului, spațiul aerian din zona de sud a Republicii Moldova a fost restricționat temporar. Măsura a fost menținută timp de aproximativ 15 minute, după care autoritățile au decis redeschiderea spațiului aerian.

Ministerul Apărării de la Chișinău a precizat că, la momentul comunicării informațiilor, originea exactă a dronei nu fusese stabilită.

Autoritățile moldovene consideră că survolarea spațiului aerian național are legătură cu atacurile aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea precedentă.

În condițiile în care sudul Republicii Moldova se află în apropierea regiunii Odesa, incidentele cu aparate fără pilot care ajung în apropierea sau deasupra teritoriului moldovenesc reprezintă un risc suplimentar pentru securitatea regională.

Incidentul de luni vine pe fondul intensificării atacurilor cu drone și rachete asupra Ucrainei și al riscului ca aparatele implicate în aceste operațiuni să devieze de la traiectoria inițială sau să ajungă în spațiul aerian al statelor vecine.