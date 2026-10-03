Un studiu recent efectuat pe un eșantion de peste 30.000 de pacienți relevă o legătură neașteptată între metoda de tratare a apendicitei acute și diagnosticul ulterior de cancer colorectal. Persoanele care au fost supuse unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a apendicelui au prezentat un risc mai scăzut de a dezvolta această formă de cancer în comparație cu cele care au urmat un tratament bazat exclusiv pe antibiotice. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că datele indică o simplă asociere pe termen lung și nu dovedesc o relație directă de cauzalitate, conform news.ro.

În ultimii ani, protocolul medical pentru gestionarea apendicitei acute a trecut prin modificări semnificative. Deși apendicectomia rămâne o metodă standard și frecvent utilizată, terapia cu antibiotice a devenit o alternativă fezabilă în cazurile necomplicate. Majoritatea cercetărilor anterioare au analizat efectele imediate ale celor două opțiuni, cum ar fi rata complicațiilor, reapariția infecției sau necesitatea unei operații ulterioare. Noul studiu își îndreaptă însă atenția către impactul pe termen lung, vizând rata de diagnosticare a cancerului colorectal.

Tratamentul apendicitei acute s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu, iar terapia cu antibiotice este în prezent o opțiune acceptată pentru anumite categorii de pacienți, a explicat medicul Valentine Nfonsam, profesor şi vicepreşedinte executiv al Departamentului de Chirurgie de la Morehouse School of Medicine şi autorul senior al studiului.

Cercetarea s-a bazat pe date extrase din rețeaua internațională TriNetX, o bază ce include informații clinice furnizate de 168 de organizații din domeniul sănătății. După eliminarea cazurilor cu risc preexistent de cancer colorectal și echivalarea grupurilor de studiu, au fost analizați 15.616 pacienți operați și 15.295 de pacienți tratați doar cu antibiotice.

Rezultatele au arătat că doar 110 dintre persoanele din grupul celor operate (reprezentând 0,7%) au primit ulterior un diagnostic de cancer colorectal, comparativ cu 254 de pacienți din grupul celor tratați cu antibiotice (reprezentând 1,7%). Astfel, intervenția chirurgicală a fost asociată cu un risc relativ de diagnosticare mai mic cu 58%.

Datele au fost prezentate la Congresul Clinic 2026 al American College of Surgeons, desfăşurat în perioada 26–29 septembrie, la Washington, DC.

Autorii cercetării subliniază că există mai multe explicații posibile pentru această diferență. Apendicele găzduiește țesut limfoid cu rol în funcționarea sistemului imunitar și poate influența compoziția microbiotei intestinale. Stările inflamatorii cronice și dezechilibrele florei intestinale sunt factori cunoscuți care pot favoriza apariția leziunilor canceroase.

O altă ipoteză importantă este aceea că, în anumite situații, apendicita acută poate fi primul simptom al unei tumori digestive nedescoperite. Spre exemplu, o formațiune tumorală localizată în zona dreaptă a colonului poate bloca drenajul apendicelui, declanșând inflamația acestuia.

Un avantaj clar al opțiunii chirurgicale constă în posibilitatea examinării histopatologice a țesutului extras. Dacă la microscop sunt detectate anomalii sau celule suspecte, medicii pot recomanda investigații suplimentare amănunțite. În cazul tratamentului cu antibiotice, această etapă de diagnosticare directă lipsește.

Cu toate acestea, experții avertizează că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare de a efectua apendicectomia în scop preventiv. Decizia terapeutică trebuie adaptată fiecărui caz în parte, iar antibioticele rămân o opțiune validă de tratament.

Analiza a fost retrospectivă, ceea ce înseamnă că poate identifica o asociere, fără să demonstreze că îndepărtarea apendicelui determină reducerea riscului de cancer. Pot exista şi diferenţe între pacienţii care au fost operaţi şi cei trataţi cu antibiotice care nu au putut fi eliminate complet prin analiza datelor.