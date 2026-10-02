Pacienții operați pentru apendicită au avut un risc mai mic de a fi diagnosticați ulterior cu cancer colorectal decât cei tratați exclusiv cu antibiotice, potrivit unei analize care a inclus peste 30.000 de cazuri, informează Reuters.

Cercetătorii au comparat evoluția a 15.774 de pacienți diagnosticați cu apendicită acută care au suferit o apendicectomie cu cea a 15.295 de pacienți tratați numai cu antibiotice.

În anii care au urmat, cancerul colorectal a fost diagnosticat la 0,7% dintre pacienții din grupul care a fost supus unei apendicectomii și la 1,7% dintre cei tratați cu antibiotice.

După luarea în calcul a factorilor de risc individuali, apendicectomia a fost asociată cu un risc relativ cu 58% mai mic de diagnosticare ulterioară a cancerului colorectal.

Intervenția chirurgicală a reprezentat mult timp tratamentul standard pentru apendicita acută. În ultimul deceniu, însă, abordarea acestei afecțiuni s-a schimbat, iar tratamentul cu antibiotice a devenit o opțiune acceptată.

„Gestionarea acestei afecţiuni s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu, iar tratamentul cu antibiotice este acum o opţiune acceptată”, a explicat coordonatorul analizei, Valentine Nfonsam, de la Facultatea de Medicină Morehouse din Atlanta, într-un comunicat.

Studiile anterioare care au comparat intervenția chirurgicală cu tratamentul antibiotic s-au concentrat în principal asupra rezultatelor pe termen scurt.

Noua analiză a urmărit însă și ceea ce s-a întâmplat în anii de după episodul de apendicită, prin compararea celor două grupuri de pacienți.

Valentine Nfonsam și colegii săi au analizat datele provenite de la 15.774 de pacienți diagnosticați cu apendicită acută și tratați prin apendicectomie, precum și de la 15.295 de pacienți care au primit exclusiv antibiotice.

Rezultatele au fost prezentate la congresul Colegiului American al Chirurgilor, organizat la Washington.

În perioada de urmărire, 0,7% dintre pacienții operați au primit un diagnostic de cancer colorectal, comparativ cu 1,7% dintre cei tratați cu antibiotice.

Analiza a indicat că, după ajustarea pentru factorii de risc individuali, pacienții supuși unei apendicectomii au avut un risc relativ cu 58% mai mic de a fi diagnosticați ulterior cu cancer colorectal.

În trecut, apendicele era considerat un organ lipsit de utilitate. Cercetările medicale recente sugerează însă că acesta ar putea avea un rol în sistemul imunitar intestinal și în microbiomul intestinal, comunitatea de microorganisme care trăiesc în tractul digestiv.

Valentine Nfonsam a precizat că ipoteza potrivit căreia inflamația persistentă sau modificările microbiomului intestinal ar putea contribui la apariția cancerului este plauzibilă din punct de vedere biologic.

Studiul nu a fost însă conceput pentru a răspunde la această întrebare și nu stabilește că tratamentul apendicitei prin antibiotice provoacă apariția cancerului colorectal sau că îndepărtarea apendicelui previne această boală.

„Aceste rezultate nu trebuie interpretate în sensul că orice pacient cu apendicită necesită o apendicectomie pentru a preveni cancerul”, a spus Valentine Nfonsam.

El a precizat că tratamentul cu antibiotice rămâne o opțiune importantă în gestionarea apendicitei, însă efectele pe termen lung trebuie luate în considerare atunci când este aleasă o abordare non-chirurgicală.

„Tratamentul cu antibiotice rămâne o opţiune importantă. Totuşi, atunci când discutăm despre o gestionare non-chirurgicală, trebuie să privim dincolo de episodul acut de apendicită şi să avem în vedere riscul oncologic potenţial pe termen lung, precum şi o monitorizare adecvată”, a explicat coordonatorul analizei.