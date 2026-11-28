Prinții George și Louis și prințesa Charlotte i-au transmis mesaje de încurajare mamei lor, Kate Middleton, în timpul unei expediții montane organizate pentru a sprijini spitalul în care aceasta a fost tratată de cancer. Momentul a fost surprins în documentarul „Heal”, care va avea premiera duminică, 29 noiembrie, la BBC.

Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, a vorbit despre experiența diagnosticării cu cancer și despre perioada de recuperare în cadrul unui documentar care prezintă participarea sa la National Three Peaks Challenge. Provocarea presupune escaladarea, în decurs de 24 de ore, a celor mai înalte vârfuri montane din Scoția, Anglia și Țara Galilor.

Kate Middleton a acceptat să participe pentru a contribui la strângerea de fonduri și la promovarea activității spitalului The Royal Marsden, unde a urmat tratamentul oncologic. Totodată, prințesa a descris experiența drept „un moment de referinţă personal, care să marcheze recuperarea mea”.

Pe o parte a traseului montan, Kate Middleton a fost însoțită de fratele său mai mic, James Middleton. La atingerea celui de-al doilea vârf, acesta i-a arătat câteva înregistrări video pe care le primise de la prințul William. Soțul prințesei de Wales îi filmase pe cei trei copii ai cuplului regal, George, în vârstă de 13 ani, Charlotte, de 11 ani, și Louis, de opt ani, în timp ce îi transmiteau mamei lor mesaje de susținere.

În momentul în care James i-a spus: „Vreau să-ţi arăt ceva”, prințesa a răspuns: „Oh, nu. Nu o face. O să mă faci să plâng. Nu, te rog, nu o face.” Primul dintre mesajele video a fost cel înregistrat de prințul Louis, mezinul familiei.

„Bună, mami. Te iubesc foarte mult şi sper să te descurci bine urcând muntele. Ţine minte, sunt mereu alături de tine în inima ta şi te iubesc foarte mult. O să fiu mereu alături de tine. Şi ţine minte, te iubesc foarte, foarte mult şi îţi trimit foarte, foarte multă iubire. Pa.”

Prințul George i-a transmis mamei sale că întreaga familie o susține și că este convins că aceasta va reuși să ducă expediția la bun sfârșit.

„Bună, mami. Sper că eşti bine. Toţi ne gândim la tine în acest moment, te iubim foarte mult şi suntem siguri că te vei descurca de minune.” Fiul cel mare al prinților de Wales i-a povestit, de asemenea, că îi urmărea deplasările prin intermediul Flightradar. „Pari foarte, foarte puternică”, i-a spus George. „Continuă, iar noi suntem chiar în urma ta. Te iubim foarte mult. Ne vedem când te întorci.”

La rândul său, prințesa Charlotte i-a transmis mamei sale cât de mândră este de faptul că a acceptat provocarea.

„Bună, mami. Te iubesc foarte mult. Suntem atât de mândri de tine că faci această călătorie şi că faci faţă provocărilor. Îţi urăm mult noroc şi o să te încurajez. Ne vedem curând.” Fratele prințesei i-a explicat că surpriza fusese pregătită împreună cu soțul acesteia. „William mi le-a trimis, iar eu i-am spus că le voi asculta când vom ajunge în vârf.”

După vizionarea celor trei înregistrări, prințesa de Wales a vorbit despre importanța pe care copiii săi au avut-o în perioada în care s-a confruntat cu problemele de sănătate.

„Ei mi-au dat un motiv să ies din spital. Îmi vor da un motiv să duc această provocare până la capăt.” „Şi să ajungem acasă”, a adăugat James Middleton. „Şi să ajung acasă”, a răspuns prințesa.

Înainte de a părăsi vârful muntelui și de a continua traseul, Kate Middleton a așezat o pietricică printre stânci, în semn de omagiu pentru cei trei copii ai săi.

„Asta e pentru copii”, a spus ea.

Protejarea celor trei copii a reprezentat una dintre principalele preocupări ale prințului William și ale soției sale în perioada diagnosticării, a tratamentului și a recuperării. În martie 2024, când a făcut public diagnosticul oncologic, prințesa de Wales a explicat că familia a avut nevoie de timp pentru a gestiona situația și pentru a le comunica celor mici informațiile despre starea sa de sănătate.

„Desigur, acest lucru a reprezentat un şoc imens, iar William şi cu mine am făcut tot ce ne-a stat în putinţă pentru a procesa şi a gestiona această situaţie în privat, de dragul familiei noastre tinere. După cum vă puteţi imagina, acest proces a durat ceva timp. Mi-a luat timp să-mi revin după o intervenţie chirurgicală majoră, pentru a putea începe tratamentul. Dar, cel mai important, ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte şi Louis într-un mod adecvat vârstei lor şi să-i asigurăm că voi fi bine.”

Kate Middleton și-a limitat aparițiile publice în cea mai mare parte a anului 2024. În septembrie, aceasta a anunțat că a încheiat tratamentul de chimioterapie. În ianuarie 2025, prințesa de Wales a anunțat că se află în remisie, reluându-și progresiv activitățile și angajamentele oficiale.

La încheierea expediției National Three Peaks Challenge, Kate Middleton a fost întâmpinată de prințul William, cei trei copii ai cuplului și părinții săi, Carole și Michael Middleton. În secvențele finale ale documentarului, prințesa a vorbit despre schimbările pe care experiența bolii le-a adus în viața sa și despre persoanele pe care le-a cunoscut în perioada recuperării.

„Pe măsură ce îmi revin, nu vreau să pierd din vedere claritatea pe care mi-a adus-o această călătorie, simplul memento al lucrurilor care contează cu adevărat în viaţă. Mai presus de toate, sunt recunoscătoare tuturor celor pe care i-am întâlnit şi cu care m-am întâlnit de-a lungul drumului. Celor care şi-au urmat propriile căi cu graţie şi curaj şi mi-au dat speranţă.”

Prințesa de Wales le-a adresat un mesaj și persoanelor care trec prin experiențe asemănătoare.

„Sunt conştientă că povestea mea este diferită de a multor altora şi nu pretind că ceea ce spun ar putea reduce în vreun fel durerea şi suferinţa cu care se confruntă atât de mulţi”, a continuat ea. „Dar, pentru zilele care mi-au fost redate, sper să le reamintesc oamenilor că, indiferent de drumul pe care îl parcurg, indiferent de provocările care îi aşteaptă, nu sunt singuri. Şi că frumuseţea şi bucuria pot fi încă găsite, chiar şi în cele mai întunecate momente.”

Documentarul „Heal” va fi difuzat în premieră pe 29 noiembrie, la BBC, și va ajunge ulterior în Statele Unite ale Americii, Australia și Canada.