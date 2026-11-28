Administrația președintelui american Donald Trump a derulat, la începutul acestui an, o serie de manevre diplomatice și financiare pentru a convinge Venezuela și Irakul să părăsească Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Mai mult, oficialii de la Washington au blocat plata cotizației anuale de membru a Caracasului, potrivit unor dezvăluiri făcute de zece surse apropiate dosarului, citate de agenția Reuters.

Aceste demersuri ale Statelor Unite, nepublicate până în prezent, au vizat două dintre cele cinci state fondatoare ale cartelului și marchează un atac direct la adresa unei organizații pe care liderul de la Casa Albă o acuză constant că menține artificial prețul țițeiului la un nivel ridicat. Obiectivul echipei lui Trump a fost de a stimula extracția de petrol și investițiile americane în cele două state, existând temerea că plafoanele de producție impuse de OPEC ar putea bloca aceste planuri.

Campania de presiune exercitată asupra Caracasului a declanșat o reacție la nivel înalt din partea Riadului. În cursul verii, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a intervenit personal și a reușit să convingă administrația Trump să renunțe la insistențele privind ieșirea statului sud-american din organizație, au confirmat două surse.

Discuțiile pe această temă fuseseră demarate de Departamentul de Stat american la Washington, imediat după înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, în luna ianuarie. Planul lui Donald Trump viza implicarea giganților petrolieri americani în refacerea industriei extractive din Venezuela, pentru a securiza aprovizionarea cu energie a emisferei vestice, iar regulile OPEC erau văzute ca un obstacol major. Ulterior discuțiilor cu liderul saudit din august, Trump a nuanțat poziția SUA, precizând că hotărârea de a rămâne sau nu în cartel aparține exclusiv Venezuelei.

Un scenariu similar s-a derulat și în Orientul Mijlociu. În timpul verii, premierul Irakului, Ali Faleh al-Zaidi, a adus în discuție, în cadrul unei ședințe de guvern, posibilitatea retragerii din OPEC. Inițiativa a venit după ce oficialii americani i-au sugerat această variantă, chiar în perioada în care marile companii americane Exxon Mobil și Chevron pregăteau investiții masive în sectorul energetic irakian.

Propunerea a întâmpinat însă o rezistență puternică din partea Ministerului irakian al Petrolului, care l-a convins pe șeful executivului de la Bagdad să păstreze statutul de membru al organizației și să negocieze, în schimb, o majorare a cotei de producție. Cu toate acestea, subiectul rămâne deschis pe agenda politică irakiană, deoarece anumite facțiuni din coaliția de guvernare militează pentru părăsirea OPEC și OPEC+, acuzând că aceste structuri sunt controlate de Arabia Saudită și Rusia.

Statele Unite dețin instrumente financiare extrem de puternice asupra ambelor state. După căderea regimului Maduro, Washingtonul gestionează accesul Venezuelei la propriile fonduri suverane. În paralel, încasările din petrol ale Irakului trec printr-un cont administrat de Banca Rezervei Federale din New York, sistem implementat după intervenția militară americană din 2003.

Deși în acest an Casa Albă a avertizat Bagdadul că îi poate bloca accesul la veniturile petroliere dacă nu limitează influența Iranului în actul de guvernare, nu au apărut dovezi că SUA ar fi oprit plata cotizației Irakului către OPEC. În privința Venezuelei, Departamentul de Stat a evitat să comenteze direct blocarea taxei anuale, dar a subliniat că Washingtonul deține autoritatea legală de a decide destinația fondurilor statului venezuelean.

Un reprezentant al diplomației americane a explicat că tema retragerii Venezuelei ar fi putut fi menționată de oficiali americani de rang inferior, fără a reprezenta însă o prioritate pentru conducerea de vârf. Referitor la Irak, aceeași sursă a punctat că negocierile au vizat strict modernizarea infrastructurii energetice și creșterea producției, nu apartenența la cartel.

Acțiunile administrației Trump amplifică dificultățile unei organizații aflate deja într-o poziție fragilă. OPEC a pierdut patru membri începând din 2019, iar cota sa de piață la nivel global a atins recent un minim istoric, pe fondul tensiunilor generate de conflictul militar purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Emiratele Arabe Unite au decis să părăsească organizația în acest an din cauza disputelor legate de cotele de extracție, urmând exemplul Angolei (2024), Ecuadorului (2020) și Qatarului (2019), decizii în care nu s-a semnalat vreo implicare a SUA. Înființată în septembrie 1960 la Bagdad de Irak, Iran, Arabia Saudită, Kuweit și Venezuela, organizația mai reunește astăzi doar 11 state, colaborând în formatul extins OPEC+ cu alți producători importanți, precum Rusia. În ultimii zece ani, SUA au devenit liderul mondial al producției de petrol, transformându-se din client în principalul competitor al cartelului.

Fiecare stat membru OPEC trebuie să achite o cotizație anuală de aproximativ 2,8 milioane de euro. Deși reprezintă o sumă modestă comparativ cu încasările din exporturile de țiței, plata are o puternică încărcătură simbolică pentru Venezuela, în calitatea sa de membru fondator.

Potrivit unei surse citate de Reuters, Washingtonul a motivat blocarea plății prin faptul că banii Venezuelei trebuie direcționați către urgențe mult mai mari. Cu toate acestea, două surse din interiorul OPEC au precizat că organizația poate ignora această restanță și nu are de gând să excludă Caracasul din acest motiv.

În prezent, Venezuela este scutită de respectarea plafoanelor de producție impuse de OPEC+, după ce industria sa petrolieră a fost decimată de sancțiunile internaționale și de managementul defectuos. Conform datelor oficiale ale cartelului, producția venezueleană s-a situat la circa 1,2 milioane de barili pe zi în luna septembrie, iar compania națională PDVSA își propune să urce la 1,5 milioane de barili pe zi până la finalul anului 2027. Revenirea Venezuelei în sistemul de cote al OPEC este puțin probabilă înainte ca extracția să atingă pragul de două milioane de barili pe zi, nivelul stabilit ultima dată pentru această țară în intervalul 2017-2018.

Reprezentanții OPEC, precum și autoritățile din Venezuela, Irak și Arabia Saudită nu au oferit un punct de vedere oficial pe marginea acestor informații.