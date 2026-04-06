OPEC+ decide creșterea producției, dar aceasta nu compensează toate pierderile aduse de închiderea Strâmtorii Ormuz

Organizația țărilor exportatoare de petrol și aliații săi (OPEC+) au decis creșterea cotelor de producție cu 206.000 de barili pe zi începând cu luna mai, într-un context marcat de perturbări majore ale pieței globale de energie.

Decizia vine pe fondul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, conflict care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters și alte surse internaționale, opt state membre OPEC+ au convenit asupra majorării producției pentru luna mai, menținând același ritm de creștere stabilit anterior pentru aprilie.

Cu toate acestea, analiștii din industrie consideră că măsura are mai degrabă un caracter simbolic. Creșterea anunțată reprezintă mai puțin de 2% din volumul de petrol afectat de blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Jorge Leon, fost oficial OPEC și actual analist la Rystad Energy, a declarat că „în realitate, această decizie adaugă foarte puține barili pe piață”, subliniind că „atunci când Strâmtoarea Hormuz este închisă, volumele suplimentare devin în mare parte irelevante”.

De asemenea, compania de consultanță Energy Aspects a calificat creșterea drept una „academicǎ”, în condițiile în care perturbările logistice persistă.

Conflictul militar a determinat închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz încă de la sfârșitul lunii februarie, afectând aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol.

Această situație a dus la cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, cu pierderi estimate între 12 și 15 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 15% din oferta globală.

Prețul petrolului a crescut semnificativ, apropiindu-se de 120 de dolari pe baril, iar unele estimări indică posibilitatea depășirii pragului de 150 de dolari dacă blocajul persistă.

Creșterea prețurilor a generat efecte în lanț asupra economiei globale, inclusiv scumpirea carburanților și presiuni asupra consumatorilor și companiilor, determinând guvernele să adopte măsuri pentru conservarea resurselor.

Situația este agravată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din regiunea Golfului. Potrivit presei internaționale, drone iraniene au lovit instalații din Kuwait și alte state, provocând incendii și distrugeri semnificative.

Oficialii din regiune au avertizat că refacerea infrastructurii afectate ar putea dura luni de zile, chiar și în cazul încetării conflictului.

În același timp, Rusia, unul dintre principalii membri ai alianței, nu poate crește producția din cauza sancțiunilor occidentale și a daunelor suferite de infrastructură în contextul războiului din Ucraina.

Comitetul Ministerial Comun de Monitorizare al OPEC+ a transmis că atacurile asupra infrastructurii energetice sunt „costisitoare și necesită timp pentru a fi reparate”, afectând direct nivelul ofertei globale.

În ciuda tensiunilor, există semnale limitate privind reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Datele de transport indică faptul că un petrolier încărcat cu țiței irakian a tranzitat zona, însă rămâne incert dacă alte nave vor urma acest exemplu.

Următoarea reuniune OPEC+ este programată pentru începutul lunii mai, când statele membre vor reevalua situația pieței și impactul conflictului asupra producției.

În paralel, tensiunile geopolitice continuă să escaladeze. Liderii internaționali au lansat avertismente privind posibile acțiuni militare suplimentare dacă ruta maritimă nu va fi redeschisă, ceea ce menține incertitudinea pe piețele energetice.