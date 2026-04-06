Poziția Iranului față de ultimatumul lui Trump legat de Strâmtoarea Ormuz: „Întreaga noastră regiune va arde dacă urmați ordinele lui Netanyahu”

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a declarat duminică, pe platforma X, după ce Donald Trump a emis un ultimatum către Iran pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, că președintele SUA nu trebuie să-și facă iluzii.

„Acţiunile dumneavoastră nesăbuite târăsc Statele Unite într-un adevărat IAD pentru fiecare familie, iar întreaga noastră regiune va arde din cauza faptului că insistaţi să urmaţi ordinele lui Netanyahu. Nu vă faceţi iluzii: nu veţi câştiga nimic prin crime de război. Singura soluţie reală este respectarea drepturilor poporului iranian şi încetarea acestui joc periculos”, a scris Ghalibaf pe X.

Preşedintele american a transmis, pe platforma Truth Social, un ultimatum către Iran: „Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah”. Trump a precizat ulterior că negocierile cu Iranul sunt în curs și există şanse mari ca un acord să fie încheiat până luni. „Dacă nu ajung la un acord şi asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer şi să preiau controlul asupra petrolului”, a adăugat el.

Fostul ministru iranian de externe Ali Akbar Velayati a avertizat că repetarea „greşelilor nechibzuite” de către Casa Albă ar putea perturba fluxul de energie şi comerţul mondial: „Deşi SUA au învăţat istoria de la Iran, încă nu au învăţat geografia puterii”.

Preşedintele american a declarat că SUA au furnizat arme protestatarilor iranieni în timpul protestelor din ianuarie împotriva creşterii costului vieţii şi a guvernului. Potrivit HRANA, aproximativ 7.000 de persoane au fost ucise de forţele de securitate în timpul reprimării protestelor. „Am trimis arme protestatarilor, foarte multe. Şi cred că armele au fost luate de kurzi”, a declarat Trump pentru corespondentul Fox News pe probleme externe, Trey Yingst.