Filmul salvării pilotului american în Iran. Trump: Una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare din istoria SUA. Reacția Teheranului

Pilotul american dat dispărut în sud-vestul Iranului a fost salvat de forţele americane, a anunțat președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social duminică dimineața. „L-AM GĂSIT”, a scris Trump, confirmând că un al doilea pilot al avionului F-15E, doborât vineri, a fost recuperat în urma unei operațiuni desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Avionul F-15E, cu două locuri, s-a prăbușit în provincia Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad, la est de Khuzistan, aproape de Kuweit. Autoritățile iraniene au declarat că aparatul a fost distrus, iar Gardeinii Revoluției au trimis întăriri pentru a-l localiza pe pilot. „Zeci de aparate” au fost mobilizate de SUA pentru salvare, a precizat Trump, menționând că pilotul se afla „în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului”.

Primul pilot a fost salvat vineri, la scurt timp după prăbușire, într-o operațiune a forțelor speciale. În timpul acestei misiuni, un elicopter Black Hawk a fost lovit, provocând răni membrilor echipajului, însă aceștia și-au continuat misiunea, relatează Axios.

Ceilalți doi piloți au fost separați după catapultare. Ambii au menținut legătura prin sisteme de comunicații, dar localizarea celui de-al doilea a durat mai mult de o zi. CIA a desfășurat o campanie de dezinformare în Iran, sugerând că ofițerul responsabil fusese deja localizat, deși acesta se „baricadase într-o prăpastie, invizibil fără capacitățile CIA”. Poziția sa a fost transmisă Pentagonului, Casei Albe și Statului Major, iar președintele Trump a aprobat operațiunea de salvare.

Trump a caracterizat misiunea drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria Statelor Unite”. „Armata americană a trimis zeci de avioane, echipate cu cele mai redutabile arme, pentru a-l recupera”, a declarat el. Ofițerul a fost rănit, dar „își va reveni”. „Este pentru prima dată, din memoria militară, când doi piloți americani sunt salvați separat în plin teritoriu inamic”, a adăugat președintele.

Iranul a transmis că mai multe aeronave au fost distruse în timpul operațiunii americane de salvare, conform agenției Tasnim, preluată de Reuters. „În timpul unei operațiuni comune, au fost distruse aeronave inamice”, au declarat Gardienii Revoluției. Comandamentul poliției iraniene a precizat că un avion militar C-130 și două elicoptere Black Hawk au fost doborâte în sudul orașului Isfahan.

De asemenea, cinci persoane ar fi fost ucise în atacuri aeriene în sud-vestul Iranului, în timpul operațiunii americane de salvare a pilotului. Oficialul provincial a afirmat că „cinci persoane au căzut martiri în atacul de aseară din zona Kouh-e Siah, în provinciile Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad”.