Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text

Donald Trump a confirmat duminică, într-un interviu pentru postul Fox News, că Statele Unite au furnizat arme protestatarilor din Iran în timpul manifestațiilor antiguvernamentale din ianuarie. Declarația vine după luni în care Trump a condamnat dur represiunea regimului iranian împotriva manifestanților. „Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Și cred că armele au rămas la kurzi”, a declarat Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există șanse ca un acord cu Iranul să fie încheiat până luni, în contextul negocierilor aflate în desfășurare. Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a afirmat că discuțiile sunt în curs și că un rezultat ar putea fi obținut rapid. „Cred că există şanse mari ca până mâine să se ajungă la un acord; în acest moment se negociază”, a declarat Donald Trump.

Acesta a avertizat însă că, în lipsa unui rezultat, Washingtonul ar putea recurge la măsuri extreme. „Dacă nu ajung la un acord şi asta repede, iau în considerare să arunc totul în aer şi să preiau controlul asupra petrolului”, a adăugat președintele american. Declarațiile vin în contextul tensiunilor legate de Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul petrolului, pe care Iranul a închis-o parțial, ca instrument de presiune.

Donald Trump a avertizat anterior că SUA ar putea lansa atacuri asupra infrastructurii iraniene începând de marți dimineață, dacă traficul prin strâmtoare nu va fi reluat. Deși liderul american a vorbit despre progrese diplomatice, autoritățile de la Teheran au negat existența unor negocieri directe cu Washingtonul, susținând că eventualele contacte au loc prin intermediari.

Preşedintele american Donald Trump a lansat un nou mesaj ameninţător la adresa Iranului, prin intermediul platformei Truth Social, cerând deschiderea „Strâmtorii” și avertizând că altfel „veţi trăi în Iad”.

„Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah”, a transmis Trump.

Totodată, el a făcut referire la „Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran”, adăugând că „nu va fi nimic asemănător”.

Conform relatărilor Al Jazeera, mesajul a stârnit discuţii intense în rândul oficialilor și populaţiei din Iran. Surse iraniene au declarat că ţara este pregătită să facă faţă oricăror ameninţări externe şi că anumite atacuri asupra instalaţiilor energetice au fost deja în curs de desfăşurare în ultimele zile.

De asemenea, oficialii de la Teheran au mai spus că Iranul dispune de mijloacele necesare pentru a riposta dacă ameninţările SUA vor fi puse în aplicare, inclusiv prin atacuri asupra instalaţiilor din regiune, cu precădere asupra Israelului. „Iranul a demonstrat că are capacitatea de a provoca daune duşmanilor săi şi de a-şi apăra teritoriul”, au declarat sursele citate de Al Jazeera.

Forțele armate ale Israel au lansat duminică bombardamente asupra orașului Beirut și a suburbiilor sudice, regiuni identificate ca bastioane ale Hezbollah, potrivit relatărilor agenției AFP. În urma amenințărilor israeliene, principalul punct de trecere a frontierei cu Siria a fost închis.

Un foc de artilerie a vizat un loc la aproximativ 100 de metri de Spitalul Rafic Hariri, cea mai mare unitate medicală publică din Liban, situată în districtul Jnah din sudul capitalei, a declarat o sursă medicală pentru AFP.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat inițial că cel puțin patru persoane au fost ucise și 39 rănite în urma atacurilor din această zonă. Un alt atac a vizat o clădire din aceeași regiune după un avertisment israelian. Un fotograf AFP a surprins o rachetă îndreptându-se spre o clădire, în contextul în care avioane de vânătoare survolau orașul la joasă altitudine. Atacurile s-au extins și în suburbiile sudice ale Beirutului, zone care, conform filmărilor AFP TV și presei de stat libaneze, erau în mare parte părăsite de locuitori.

Armata israeliană a anunțat că bombardamentele din Beirut au vizat „infrastructura Hezbollah”. În același timp, gruparea pro-iraniană Hezbollah a revendicat responsabilitatea pentru lansarea unei rachete de croazieră asupra unei nave de război israeliene aflate în largul coastei libaneze. Armata israeliană a declarat, însă, că nu are cunoștință despre un astfel de atac.

Principalul punct de trecere a frontierei care leagă Libanul de Siria, Masnaa, a fost închis după avertismentele formulate de autoritățile israeliene sâmbăta trecută.

„Din cauza utilizării de către Hezbollah a punctului de trecere a frontierei Masnaa în scopuri militare și pentru contrabanda cu echipamente de luptă, armata israeliană intenționează să efectueze atacuri asupra acestui punct de trecere a frontierei în viitorul apropiat”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Punctul de trecere a fost evacuat pe partea libaneză, iar facilitățile erau aproape goale în zorii zilei de duminică, potrivit unui corespondent AFP. Doar câțiva paznici au rămas în serviciu.

În Siria, Mazen Aloush, directorul de relații publice al Autoritatea Generală de Frontiere și Vămi, a declarat că traficul la punctul de frontieră a fost suspendat temporar din cauza amenințărilor militare. El a precizat că punctul de trecere este „exclusiv pentru uz civil și nu este folosit în niciun scop militar”. Noile autorități siriene, ostile Hezbollah, au determinat reducerea unor rute de aprovizionare prin Siria.

Iranul ar putea deveni un „iad” pentru SUA și Israel dacă escaladarea continuă, pe fondul unui ultimatum de 48 de ore privind Strâmtoarea Ormuz, a declarat un purtător de cuvânt al celui mai înalt comandament operaţional al Iranului.

Tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Israel se intensifică, pe fondul unor declarații ferme venite din partea conducerii militare iraniene. Un purtător de cuvânt al comandamentului operațional suprem al Iranului a spus că o eventuală escaladare ar avea consecințe grave pentru întreaga regiune.

Ebrahim Zolfaghari, reprezentant al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, a declarat: „Dacă ostilităţile escaladează, întreaga regiune se va transforma într-un iad pentru voi. Iluzia de a învinge Republica Islamică Iran va deveni o mlaştină în care vă veţi afunda.”

Într-o intervenție separată, comandantul aceleiași structuri, Ali Abdollahi, a transmis un mesaj similar, relatează BBC. Acesta a declarat că „porţile iadului se vor deschide” pentru Statele Unite și Israel în cazul unei intensificări a conflictului.

Ali Abdollahi a criticat în termeni duri poziția Washingtonului și l-a descris pe Donald Trump drept un președinte „agresiv şi belicos”. El a calificat amenințările privind atacarea infrastructurii iraniene drept o „mişcare disperată, agitată, dezechilibrată şi nechibzuită”.

Potrivit acestuia, un eventual atac al SUA ar determina un răspuns direct din partea Iranului. Teheranul ar viza infrastructura utilizată de armata americană și de Israel „fără limită”, a spus oficialul militar.

Declarațiile au venit după un ultimatum lansat de președintele american Donald Trump. Acesta a acordat Iranului un termen de 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris liderul american pe platforma Truth Social, în acest weekend.

Anterior, pe 26 martie, Trump anunțase un termen de 10 zile pentru redeschiderea acestei rute maritime strategice. Termenul limită fusese stabilit pentru luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului.

Strâmtoarea Ormuz este o arteră vitală pentru transportul global de petrol. Blocarea acesteia de către Iran, la începutul conflictului, a amplificat tensiunile și a atras reacții internaționale.

În cazul în care accesul nu va fi restabilit în termenul impus, președintele american a amenințat că Statele Unite vor distruge centralele electrice ale Iranului.