Războiul din Ucraina va lua sfârșit în 2026, potrivit unei declarații făcute de președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Potrivit acestuia, conflictul din Orientul Mijlociu se va încheia în același interval.

„Nici măcar nu sper, ci sunt sigur că toate aceste conflicte vor înceta”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

Declarația vine din partea unui lider aflat în cercul restrâns al aliaților Kremlinului, Belarus menținând o relație strânsă cu Rusia de la începutul conflictului din Ucraina.

Deocamdată, Lukașenko nu a oferit explicații suplimentare privind motivele care stau la baza certitudinii sale și nici nu a prezentat informații concrete care să susțină această prognoză.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat vineri la ceremonia de decernare a premiilor de stat organizată la Kremlin cu prilejul Zilei Rusiei.

În discursul său, liderul de la Moscova a pus accent pe unitatea națională și patriotism, pe care le-a descris drept valori fundamentale ale societății ruse.

„Vă felicit cu Ziua Rusiei!”, a transmis Putin participanților la eveniment, evocând peste un mileniu de istorie a statului rus.

Liderul de la Kremlin a afirmat că „unitatea și patriotismul” au permis rușilor „să depășească toate dificultățile, să învingă dușmanii și să-și construiască țara”. Totodată, acesta a susținut că responsabilitatea față de destinul țării și sprijinul acordat armatei reprezintă trăsături comune ale poporului rus.

Mesajul lui Putin vine într-o perioadă marcată de provocări atât pe plan extern, cât și intern. Potrivit unor sondaje recente, un număr tot mai mare de cetățeni ruși susțin încetarea ostilităților și deschiderea negocierilor de pace cu Ucraina. În același timp, nemulțumirile legate de problemele economice și de întreruperile serviciilor de internet continuă să crească.

Printre personalitățile premiate la Kremlin s-a numărat și Tatiana Moskalkova, avocatul poporului din Rusia, aflată la finalul unui mandat de zece ani. În această perioadă, instituția sa a fost implicată inclusiv în procesul schimburilor de prizonieri desfășurate în contextul războiului din Ucraina.

Ziua Rusiei a fost marcată și de noi atacuri cu drone atribuite Ucrainei. Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 231 de drone în 15 regiuni ale țării în cursul nopții.

Printre zonele afectate s-a numărat și republica Tatarstan, aflată la peste 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina. Autoritățile locale au raportat că mai multe persoane au fost rănite după ce fragmente provenite de la drone interceptate au căzut peste o clădire rezidențială.

Guvernatorul Rustam Minnijanov a anunțat, de asemenea, că o întreprindere din regiune a fost vizată de atac, fără a oferi detalii suplimentare. Potrivit unor surse din presa ucraineană, printre obiectivele afectate s-ar fi numărat și o rafinărie aparținând grupului Sibur din Nijnekamsk. În urma incidentelor, autoritățile au decis suspendarea manifestărilor dedicate Zilei Rusiei în oraș.