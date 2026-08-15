Un atac aerian efectuat sâmbătă dimineaţă de aviaţia israeliană în sudul Libanului s-a soldat cu moartea a şapte persoane şi rănirea altor trei, conform datelor furnizate de agenţia naţională libaneză. Bombardamentul a vizat o locuinţă din localitatea Ansar, fiind considerat unul dintre cele mai violente incidente înregistrate în regiune în ultimele săptămâni, anunță Reuters.

Escaladarea are loc într-un moment extrem de sensibil, la scurt timp după ce autorităţile de la Beirut au acceptat un acord-cadru de pace cu Israelul, mediat de Statele Unite ale Americii.

Înţelegerile diplomatice prevăd ca armata israeliană să rămână poziţionată în zonele ocupate din sudul Libanului până la momentul în care gruparea Hezbollah va fi dezarmată complet, iar armata naţională libaneză va prelua controlul teritorial. Cu toate acestea, mişcarea susţinută politic şi militar de Iran refuză categoric să se supună acestor cerinţe.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a criticat dur documentul şi a declarat vineri că acordul reprezintă practic ”un ordin israelian” acceptat de autorităţile libaneze.

Reprezentanţii forţelor armate israeliene au transmis că au atacat în cursul nopţii mai multe elemente de infrastructură aparţinând Hezbollah dintr-o zonă de securitate din sudul Libanului. Măsura a fost justificată drept un răspuns direct la acţiunile îndreptate împotriva militarilor săi. Prezenţa militară în regiune durează de la începutul acestui an, când Israelul a preluat controlul asupra unei porţiuni din sudul ţării vecine pentru a-şi proteja comunităţile din nord de eventuale incursiuni sau lansări de rachete.

Pe plan politic, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat joi că armata nu se va retrage din teritoriile pe care le controlează până când Hezbollah nu va fi dezarmat.

De cealaltă parte, partenerii americani au transmis rezerve faţă de menţinerea pe termen lung a forţelor armate pe teritoriul libanez. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a afirmat însă că o prezenţă militară israeliană permanentă în zonă nu este compatibilă cu angajamentele prevăzute în acordul cu guvernul libanez.

Conform estimărilor şi raportărilor oficiale emise de autorităţile libaneze, cel puţin 4.300 de persoane şi-au pierdut viaţa în Liban de la reluarea ostilităţilor, pe 2 martie. Situaţia umanitară rămâne extrem de critică, în timp ce eforturile diplomatice internaţionale încearcă să stabilizeze zona de graniţă.