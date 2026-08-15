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Drona găsită vineri în județul Tulcea, detonată. Precizările MApN

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Drona găsită vineri în județul Tulcea, detonată. Precizările MApNdronă detonată Tulcea. Sursa foto: Facebook/Mapn
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Din cuprinsul articolului

Drona descoperită vineri în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost detonată sâmbătă de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale (MApN). Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar dispozitivul a fost distrus prin detonare controlată, anunță reprezentanții Ministerului.

Militarii au detonat drona în condiții de siguranță

Operațiunea a fost realizată de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, care a intervenit pentru eliminarea dispozitivului fără a pune în pericol populația din zonă.

„Drona a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată”, potrivit MApN.

Dispozitivul fusese descoperit vineri, în zona localității Plauru, aflată în apropierea frontierei României cu Ucraina.

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Dronă. Sursa foto: Facebook/ Radu Miruță

Peste 100 de drone au fost detectate în apropiere de graniță

În ultimele 96 de ore, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, în afara spațiului aerian românesc, peste 100 de drone implicate în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Datele au fost prezentate, sâmbătă, la Constanța, de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a afirmat că apropierea zonei de conflict de frontiera României reprezintă o sursă de îngrijorare pentru populația din estul țării. Radu Miruță a susținut că autoritățile lucrează pentru consolidarea capacității de răspuns în cazul unor incidente cu drone.

„O realitate care, pe bună dreptate, creează multe emoţii în societate şi mai intens în rândul oamenilor din zona Dobrogea şi estul României, este intrarea neautorizată a dronelor în ultimii ani în spaţiul aerian românesc. Facem tot ce putem să fim mai buni de la o zi la alta cu ceea ce avem la dispoziţie”, a spus Miruță.

România pregătește noi sisteme pentru combaterea dronelor

Ministerul Apărării derulează contracte pentru achiziția și dezvoltarea unor echipamente destinate combaterii dronelor. Printre capabilitățile vizate se află sisteme antidronă și radare de joasă altitudine, menite să permită detectarea unor astfel de aparate.

Potrivit lui Radu Miruță, noile echipamente ar urma să consolideze capacitatea Armatei Române de a reacționa la amenințările aeriene provenite din apropierea frontierei.

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