Un fragment de dronă a fost adus de valuri, vineri după-amiază, pe plaja din Saturn, unde a fost observat de turiști. Autoritățile au restricționat accesul în zonă, iar specialiștii au stabilit că obiectul nu conține elemente pirotehnice. Ministerul Apărării a anunțat că fragmentul urmează să fie ridicat de pe plajă și supus unor verificări suplimentare.

Persoanele aflate vineri pe plaja din Saturn au observat fragmentul ajuns la țărm și au alertat autoritățile.

Zona în care se afla obiectul a fost izolată pentru verificări, iar specialiștii au stabilit că acesta nu prezintă elemente pirotehnice.

Fragmentul va fi preluat de pe plajă și analizat pentru a se stabili mai multe detalii despre proveniența sa.

Tot vineri, un alt fragment de dronă a fost descoperit la Costinești, în apropierea locului unde cu o zi înainte fusese identificată o dronă.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca obiectul găsit vineri dimineață să provină din drona descoperită cu aproximativ 24 de ore mai devreme.

Nici acest fragment nu avea încărcătură explozivă.

Joi dimineață, o dronă fusese observată în zona Costinești, în apropierea unui dig.

"Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD", a transmis Ministerul Apărării.

După verificările efectuate de echipa EOD, specialiștii au stabilit că fragmentul găsit la Costinești nu prezenta risc pirotehnic.

Obiectul a fost ulterior predat Gărzii de Coastă.