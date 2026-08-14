Din cuprinsul articolului Update - Dronă căzută la Luncavița

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la 5 km de frontiera cu Ucraina”, se arată într-un comunciat al MApN.

„Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”, se mai afirmă în informarea Ministerului Apărării.

„Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale”, mai spun militarii.

„O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona.

Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, au promis cei de la MApN.

O nouă alertă de dronă a fost emisă de autorități pentru județele Galați și Tulcea, vineri în jurul prânzului, potrivit Inspectoratului Genral pentru Situații de Urgență (IGSU).

Este vorba despre o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Mesajul a fost transmis de autorități populaţiei în jurul orei 11:48.

Autorităţile îi îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.