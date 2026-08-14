O persoană și-a pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite în urma unor atacuri rusești desfășurate joi seară în zona orașului Kramatorsk, din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP.

Vadîm Filașkin, șeful Administrației Militare regionale, a transmis că forțele ruse au lansat opt atacuri asupra Kramatorskului și localității Bilenke. În urma bombardamentelor, mai multe clădiri în care locuiau civili au fost lovite în Kramatorsk.

„Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite”, a precizat Filașkin într-un mesaj publicat joi seară pe Telegram, referindu-se la consecințele atacurilor asupra comunității.

Kramatorsk este unul dintre principalele orașe din regiunea Donețk și se află în apropierea liniei frontului. Din cauza riscurilor generate de continuarea atacurilor, autoritățile locale le-au cerut locuitorilor să părăsească zona și să se îndrepte către regiuni mai sigure de pe teritoriul Ucrainei.

Atacurile rusești au afectat și alte zone din Ucraina în aceeași seară.

În Zaporojie, în sudul țării, două persoane au fost rănite în urma unui atac raportat joi. Informația a fost transmisă de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare regionale.

Potrivit acestuia, unul dintre atacuri a vizat o zonă rutieră, în apropierea unui vehicul. Mașina a fost avariată în urma loviturii, iar două persoane aflate în zonă au fost rănite.

Printre victime se numără o femeie în vârstă de 25 de ani și un copil de cinci ani, a precizat Fedorov.

Cele două incidente au avut loc în contextul continuării atacurilor rusești asupra unor regiuni ucrainene aflate în apropierea frontului. Autoritățile locale continuă să monitorizeze situația și îi îndeamnă pe civili să respecte recomandările de evacuare în zonele în care riscul de noi atacuri este ridicat.