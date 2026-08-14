Ce șanse are Cristi Chivu să câștige un nou titlu cu Inter?

În 2025, conducerea de pe Giuseppe Meazza a decis să îi acorde credit lui Cristi Chivu pentru banca tehnică. Acesta debutase la Parma în același an, după ce a pregătit echipele U14, U17, U18 și U19 ale celor de la Inter.

Încrederea conducerii a fost răsplătită din plin, fostul internațional român reușind să câștige două trofee. Acesta a pus mâna pe Cupa Italiei și pe Serie A, singura dezamăgire fiind acea eliminare cu Bodo/Glimt din UEFA Champions League.

Mai mult decât atât, Chivu și-a adjudecat trofeul de Antrenorul Sezonului în Serie A, iar în două rânduri a câștigat titlul de Antrenorul lunii (decembrie 2025 și ianuarie 2026). Acum, fostul fundaș central pornește din nou la drum, alături de elevii săi, pentru a cuceri un nou trofeu în unul din cele mai tari campionate de fotbal internaționale.

Pe site-urile de pariuri sportive, gruparea lui Cristi Chivu pornește cu prima șansă. Antrenorul român are o cotă de 2.10 pentru a-și apăra trofeul câștigat în primăvară. Napoli este considerată principala urmăritoare, gruparea de pe Stadio Diego Armando Maradona având o cotă la pariuri de 5.50. Juventus primește o cotă de 6.00, iar rivala celor de la Inter - AC Milan - este cotată cu 6.60 pentru a cuceri medaliile de aur.

Topul favoritelor din Serie A este completat de AS Roma, cu o cotă de 7.50. Urmează apoi o discrepanță destul de mare, următoarea pe listă fiind Como - cu o cotă la pariuri de 40.00. Atalanta și Fiorentina (echipa lui Radu Drăgușin) primesc cote de 80.00 respectiv 200.00 pentru a încheia noul sezon pe primul loc.

Cristi Chivu a început deja să opereze pe piața transferurilor, iar una din cele mai importante mutări a fost efectuate în compartimentul defensiv. John Stones a ajuns pe Meazza, după ce a făcut carieră pe Etihad Stadium în tricoul celor de al Manchester City. Fundașul central englez a cucerit de 6 ori titlul în Premier League, iar în palmaresul său se mai află UEFA Champions League, Cupa Ligii Angliei, Cupa Angliei, Supercupa Angliei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

La centrul terenului a sosit Aleksandar Stankovic de la Club Brugge, achiziționat pentru suma de 23 de milioane de euro. Manuel Akanji a devenit și el definitiv jucătorul formației din Italia, iar Provedel a fost adus de la Lazio, ca o soluție între buturi.

În schimb, Inter s-a despărțit de unul din cei mai importanți jucători. Denzel Dumfries a făcut pasul în LaLiga, urmând să evolueze în tricoul celor de la Real Madrid. Spaniolii au plătit 20 de milioane de euro pentru jucătorul batav. Sebastiano Esposito, Franco Carboni, Yann Sommer și Stefan de Vrij s-au despărțit și ei de gruparea pregătită de Cristi Chivu.

Dacă Serie A este penultimul campionat de top ce va debuta în sezonul 2026/2027, marea majoritate a celorlalte ligi importante vor lua startul mai devreme. Pe 15 august este programat să înceapă noul sezon din LaLiga, iar pe 21 august vor începe Premier League și Ligue 1.

Singura întrece sportivă importantă ce va debuta după Serie A este Bundesliga. Campionatul din Germania va începe pe 28 august. Până la acea dată, restul ligilor de pe ”Bătrânul continent” vor fi deja în efectiv complet.