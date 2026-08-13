Erupția vulcanului Etna a intrat joi în a șaptea zi de activitate continuă, o durată neobișnuită pentru ultimele decenii, iar efectele sunt resimțite inclusiv în traficul aerian din Sicilia. Aeroportul din Catania a prelungit suspendarea zborurilor până vineri, la ora 08:00, după ce norul de cenușă vulcanică a continuat să afecteze zona, potrivit Euronews.

În paralel, vulcanul atrage tot mai mulți vizitatori, iar aglomerația de pe drumurile și traseele din apropiere a devenit o problemă suplimentară pentru autorități și ghizi.

Salvo Gambino, directorul Observatorului Etnean din Catania, afiliat Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie, a declarat pentru Euronews că actuala fază eruptivă nu este neapărat neobișnuită prin tipul fenomenelor produse, ci prin durata lor.

„Fenomene similare au fost observate la sfârșitul anilor 1970”, a declarat Gambino pentru Euronews.

În ultimele decenii, Etna a mai avut fântâni și curgeri de lavă, însă aceste episoade au fost mult mai scurte.

„Aceste procese au durat, în general, o perioadă foarte limitată, de la câteva ore până la o jumătate de zi. În acest caz, avem șapte zile de activitate continuă, ceea ce reprezintă o trăsătură distinctivă a erupției actuale”.

Activitatea afectează mai multe zone ale vulcanului. În craterul Voragine continuă fântânile de lavă și emisiile constante de cenușă, iar în Valle del Bove mai multe guri eruptive alimentează un câmp de lavă. Potrivit lui Gambino, deocamdată curgerile de lavă nu amenință zonele locuite.

Cea mai mare dificultate este provocată în acest moment de norul de cenușă, împins de vânt spre sud.

„Cea mai mare problemă în acest moment este legată în principal de panoul de cenușă continuu care provine din Voragine. Acest panou este, în mod evident, un nor care se dispersează în atmosferă, iar în ultimele zile vântul a suflat spre sud, ceea ce a complicat situația, în sensul că acest nor este împins spre zona aeroportului și provoacă perturbări”, a explicat directorul.

Din acest motiv, activitatea aeroportului din Catania rămâne afectată, într-o perioadă cu trafic intens de vară.

Erupția a atras un număr foarte mare de oameni către zonele de observație, iar drumurile și traseele din apropiere s-au aglomerat.

„Sunt prea mulți oameni și prea multe mașini parcate haotic”, a declarat pentru Euronews Cristian Alessi, ghid naturalist.

El a comparat aglomerația cu cea din zonele turistice foarte frecventate. „Parcă ai fi în Taormina sau Catania într-o sâmbătă”.

Unii vizitatori s-au apropiat și de zonele în care curge lava. Alessi a spus că a observat persoane pe marginea Valle del Bove, „pe acea pantă foarte instabilă”, la distanță mică de sectorul afectat de activitatea vulcanică. Serviciul de Salvare Alpină a cerut prudență, după mai multe intervenții efectuate pe Etna în timpul actualei erupții.