HAI România!

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Câți bani se învârt, de fapt, în industria cinematografică? Pornind de la spectaculoasa Odyssey a lui Christopher Nolan, discutăm cu sociologul și cinefilul Mirel Palada despre bugete uriașe, salarii de staruri, box-office, Oscaruri și economia din spatele marilor filme. De la Hollywood la cinema-ul românesc: când devine filmul artă, afacere sau ambele?

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HAI România!

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

Călin Georgescu apărat de un jurnalist-fantomă

Călin Georgescu apărat de un jurnalist-fantomă