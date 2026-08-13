Subiectul reformei în administrația publică locală revine în atenția publică cu propuneri ferme din partea conducerii Partidului Social Democrat. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că sprijină un proiect ambițios care vizează comasarea localităților cu un număr redus de locuitori. Social-democrații sunt pregătiți să susțină prin vot o astfel de inițiativă legislativă, considerată esențială pentru eficientizarea aparatului bugetar local.

Aflat la Parlament, liderul PSD a fost întrebat despre modalitatea concretă prin care poate fi pusă în practică o asemenea reorganizare administrativă. Grindeanu a subliniat că reducerea numărului de comune mici reprezintă singura cale realistă pentru o reformă autentică în acest domeniu.

În cadrul intervenției sale, liderul social-democrat a făcut o comparație între viziunea PSD privind reorganizarea teritorială și inițiativele promovate în trecut de alți lideri politici. Sorin Grindeanu a criticat direct abordarea lui Ilie Bolojan, catalogând-o drept o tentativă eșuată care s-a rezumat doar la disponibilizări.

„Aceasta este, de fapt, singura reformă care trebuie făcută la nivelul administraţiei publice locale. Nu acţiunile eşuate ale lui Bolojan, care a spus doar cum ne dă oameni afară, asta a spus. Acela a fost un eşec, ca toate 'marile reforme' ale lui Bolojan. Situaţia sau soluţia este cea pe care aţi spus-o dumneavoastră, şi anume comasarea.

Ştiu, toate partidele au vorbit despre asta, dar nimeni, inclusiv de aici şi PSD, nu a făcut-o. PSD nu poate face singur acest lucru, dar vă spun cu tărie că PSD a spus şi va spune în continuare că va susţine şi îşi va da votul pentru o reformă care implică comasarea localităţilor cu până, nu ştiu, şi aici putem discuta, 3.000-4.000 de locuitori, ţinând şi având în acelaşi timp în vedere şi păstrarea serviciilor publice, şi e esenţial acest lucru, să ai acelaşi nivel al calităţii serviciilor publice pentru locuitori. Asta înseamnă, până la urmă, o reformă reală, pe care o susţinem şi la care suntem şi vom fi parte dacă ni se cere să o şi promovăm. Sunt un adept al acestei chestiuni şi nu renunţ", a afirmat Sorin Grindeanu.

Conștient de sprijinul politic necesar pentru un proiect de o asemenea magnitudine, președintele PSD s-a arătat dispus să își asume direct implementarea comasării în ipoteza în care va reveni la conducerea Guvernului. „Dacă merg prim-ministru, o fac. Am spus dacă, era la viitor şi era ipotetic. Dacă devin prim-ministru, o fac”, a spus Grindeanu.

O problemă majoră în calea comasării localităților o reprezintă în prezent legislația privind consultarea cetățenilor. Întrebat dacă ia în calcul eliminarea obligativității organizării referendumului pentru a simplifica procedura, liderul social-democrat a precizat că susține doar scăderea pragului de prezență, nu și anularea consultării populației.

"Dacă nu mă înşel, există un proiect pe circuit în acest moment, la Parlament, în care să se reducă pragul de prezenţă, cred că există. Când începe sesiunea extraordinară, e un proiect bun în a fi promovat. Să se reducă pragul, cred că acum e la 50% prezenţa când vorbim de comasări, şi a fost un obstacol destul de greu de trecut", a mai afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a insistat asupra fapului că deciziile majore legate de comunitățile locale nu pot fi luate fără acordul locuitorilor direct afectați. Din acest motiv, posibilitatea eliminării complete a referendumului este exclusă de social-democrați.

„Nu poţi să faci lucruri împotriva oamenilor la care te adresezi. Asta înseamnă viol. Faci lucrurile conform cu dorinţele oamenilor. Poţi, în schimb, să reduci acest nivel. Dacă nu vrei să te duci la referendum, înseamnă că nu-ţi pasă”, a arătat Grindeanu.