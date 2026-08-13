Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat joi că social-democrații nu au avut niciodată o relație apropiată cu președintele Nicușor Dan, respingând astfel acuzațiile potrivit cărora formațiunea ar fi avut o înțelegere politică cu șeful statului.

Grindeanu a susținut că PSD și Administrația Prezidențială au avut, în perioada de după alegerile prezidențiale, relații strict instituționale, iar fiecare parte și-a exercitat atribuțiile prevăzute de Constituție și de lege.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Nicușor Dan a contestat la Curtea Constituțională unele amendamente votate de PSD și AUR și a retrimis în Parlament, pentru reexaminare, legea privind continuarea unor proiecte hidroenergetice în arii naturale protejate.

Întrebat dacă simte o răcire a relației dintre PSD și președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a respins premisa întrebării.

„N-am avut relații calde ca să fie reci acum cu preşedintele Nicuşor Dan, în nicio perioadă”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a acuzat că unii dintre cei care au vorbit despre o apropiere între PSD și Nicușor Dan ar fi încercat să își justifice ceea ce el a numit „impotenţa politică”.

„Au încercat alţii să justifice impotenţa politică, aruncând şi de această dată cumva pe PSD că e într-o relaţie apropiată cu Nicuşor Dan. Nu, n-a fost nici apropiată, nici depărtată”, a afirmat președintele PSD.

Potrivit acestuia, relația dintre partid și Administrația Prezidențială nu a fost una bazată pe o apropiere politică, ci pe exercitarea atribuțiilor instituționale.

Sorin Grindeanu a insistat că PSD nu l-a susținut pe Nicușor Dan în niciuna dintre principalele competiții electorale la care acesta a participat.

„Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul nostru, nici la primărie, nici la alegerile prezidențiale”, a declarat liderul PSD.

El a precizat că actualul șef al statului și-a câștigat singur mandatul prezidențial, în urma alegerilor de anul trecut.

„Nicușor Dan a câștigat încrederea românilor în urmă cu un an și două luni - și bine a făcut că a câștigat acele alegeri - şi asta e un lucru foarte bun”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat că, după alegerile prezidențiale, relațiile dintre PSD și Administrația Prezidențială au rămas strict instituționale.

„De atunci relaţiile între PSD şi Administraţia Prezidenţială au fost relaţii instituţionale, nici calde, nici reci. Fiecare a încercat să-şi păstreze atribuţiile date de Constituţie, de lege, de tot ce vreţi”, a transmis Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Grindeanu au venit și pe fondul unei dispute concrete între PSD și președintele Nicușor Dan privind legea care permite continuarea unor proiecte hidroenergetice în arii naturale protejate.

Nicușor Dan a retrimis actul normativ în Parlament pentru reexaminare, după ce legea fusese contestată anterior la Curtea Constituțională.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu își schimbă poziția și consideră în continuare că legea este bună în forma actuală.

„Să ştiţi că ne vom păstra punctul de vedere pe legea cu hidrocentralele, adică nu ne modificăm. Şi o considerăm forma a fi bună, mai ales că a trecut şi de controlul constituţional, a trecut de CCR”, a declarat președintele PSD.

CCR a respins, pe 24 iunie 2026, obiecția formulată anterior de Nicușor Dan și a stabilit că prevederile contestate sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În pofida acestei decizii, șeful statului a folosit procedura cererii de reexaminare și a retrimis legea Parlamentului.

Poziția exprimată joi de Sorin Grindeanu vine într-un moment în care PSD și Nicușor Dan au avut puncte de vedere diferite asupra mai multor acte normative.

Președintele a sesizat Curtea Constituțională în cazul unor amendamente votate în Parlament și a cerut reexaminarea legii hidrocentralelor, în timp ce PSD susține că își stabilește independent pozițiile politice și legislative.

Grindeanu a respins astfel interpretarea potrivit căreia aceste divergențe ar reprezenta o „răcire” a unei relații politice care ar fi existat anterior.

Potrivit liderului PSD, nu a existat o astfel de apropiere, iar relația dintre formațiune și Administrația Prezidențială a fost una instituțională.

„N-a fost nici apropiată, nici depărtată”, a rezumat Sorin Grindeanu relația dintre PSD și Nicușor Dan.