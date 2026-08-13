Cinci persoane au fost ucise joi în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea ocupată de Rusia, în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv descoperit după un atac cu drone ucrainene, a declarat guvernatorul instalat de Moscova, Mihail Razvojaev, relatează Reuters.

Printre victime se află patru specialiști în dezamorsarea bombelor din cadrul serviciilor de urgență și un agent de pază. Aceștia efectuau operațiuni de curățare în urma atacului aerian când dispozitivul a explodat.

Potrivit lui Razvojaev, echipele interveniseră după atacul cu drone asupra Sevastopolului pentru a verifica și elimina eventualele dispozitive periculoase rămase în zonă.

Explozia s-a produs în timpul operațiunii de dezamorsare și a provocat moartea celor cinci persoane. Informațiile au fost furnizate de autoritățile instalate de Rusia în Crimeea și nu au putut fi verificate independent de Reuters.

Incidentul evidențiază riscurile cu care se confruntă echipele de intervenție după atacurile aeriene, în condițiile în care resturile și dispozitivele explozive pot rămâne în zonele afectate.

Incidentul din Sevastopol are loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene dintre Rusia și Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a anunțat joi că sistemele sale de apărare antiaeriană au doborât sau interceptat 362 de drone ucrainene într-o singură noapte, în mai multe regiuni din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de Moscova, inclusiv în Crimeea.

Rusia a ocupat și anexat Crimeea în 2014, însă peninsula este recunoscută internațional ca parte a Ucrainei.

Russia’s Black Sea Fleet fled Sevastopol for the “safety” of Novorossiysk. Yesterday Ukraine turned that last major hideout into a smoke factory.🔥 Oil terminal burning. Grain terminals offline. Multiple warships damaged. The Black Sea is no longer a Russian lake.#SlavaUkraïni pic.twitter.com/Of2e9CwZ4q — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) August 13, 2026

Atât Moscova, cât și Kievul și-au intensificat atacurile cu drone și rachete, în timp ce războiul declanșat de Rusia prin invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 continuă.

Sevastopol găzduiește Flota rusă a Mării Negre și a fost vizat în repetate rânduri de atacuri ucrainene cu drone. Autoritățile instalate de Rusia au raportat și în noaptea de 11 spre 12 august un atac de amploare asupra orașului, susținând că peste 30 de drone au fost doborâte.

Atacurile asupra Crimeei fac parte din campania ucraineană de lovire a unor obiective și infrastructuri utilizate de Rusia pentru susținerea operațiunilor militare.