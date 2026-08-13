Un atac „masiv” cu drone și rachete ucrainene asupra portului rusesc Novorossiisk a avariat două terminale importante de export de cereale și a lovit ultima mare bază navală rusă de la Marea Neagră, conform BBC. Trei persoane, inclusiv un copil de opt ani, ar fi fost ucise și alte 24 au fost rănite în atacul de peste noapte, au declarat oficiali ruși.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul a lansat rachete, avioane și drone navale într-o „operațiune unică” de atac asupra bazei ruse, deși nu a menționat că terminalele de cereale au fost lovite.

Armata ucraineană a declarat ulterior că patru nave de război rusești, inclusiv două fregate, au fost lovite. Rusia nu a comentat această informație.

„Flota de ocupație și toată infrastructura care o susține nu vor fi în siguranță atâta timp cât agresiunea rusă continuă”, a declarat Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Cea mai mare parte a flotei rusești de la Marea Neagră este ancorată în Novorossiisk - unul dintre cele mai mari porturi din Rusia - după ce a fost forțată să părăsească fosta sa bază de la Sevastopol, în peninsula Crimeea ocupată de Rusia, care era prea expusă atacurilor ucrainene.

Atacul vine în urma unei creșteri a schimbului de atacuri în Marea Neagră în această vară, după o perioadă de relativă calm.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de o zecime din stocul actual de rachete interceptoare al SUA pentru a opri toate atacurile cu rachete balistice rusești.

El a adăugat că 5% din stoc ar permite Ucrainei să treacă iarna. „Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține interceptoare decât aveam în 2025”, a declarat președintele ucrainean. „Rusia are de două ori mai multe rachete balistice pe lună decât avea înainte.”

O importantă companie comercială de cereale a confirmat agenției de știri ruse TASS că terminalul său a fost lovit în atacul de miercuri, în timp ce o alta a declarat același lucru pentru Reuters și publicația rusă RBK.

Ministerul rus al Agriculturii a anunțat miercuri că lucrează la redirecționarea fluxurilor de marfă către porturile din Marea Baltică și Caspică, precum și către rutele terestre. Nu a făcut nicio referire la atacurile Ucrainei, dar a spus că „ia în considerare constrângerile logistice actuale”.

Se pare că explozii repetate au avut loc deasupra Novorossiiskului pe tot parcursul nopții, în timp ce apărarea aeriană a doborât obiecte aeriene.

O situație de urgență a fost declarată în oraș miercuri, după ce barajul de drone a lovit zonele din jurul portului și a deteriorat conductele, suspendând alimentarea cu apă a orașului.

În altă parte a regiunii, un bărbat a fost ucis de resturi de drone, a declarat guvernatorul regional, Veniamin Kondratiev. Mai multe locații din regiunea Krasnodar au fost, de asemenea, lovite de „câteva sute de drone” peste noapte, a adăugat Kondratiev, zeci de clădiri fiind avariate, inclusiv case.

La rândul său, Moscova a lansat atacuri aeriene peste noapte care au ucis cel puțin 11 civili în Ucraina între marți și miercuri. Majoritatea au fost uciși când Rusia a lovit orașul Zaporijia din sud cu rachete balistice și bombe planore.

Ultima rută maritimă rămasă din Ucraina a fost grav afectată de mai multe atacuri rusești mortale asupra navelor de marfă și a portului Odesa, prin care Moscova încearcă să descurajeze companiile străine să facă comerț cu Ucraina. În iulie, Clubul Ucrainean al Agroindustriei (UCAB) a raportat o scădere de 23% a exporturilor.

Între timp, Ucraina a devenit din ce în ce mai pricepută la efectuarea de atacuri la distanță pe teritoriul rus. Atacurile sale recente asupra navelor din estul Mării Negre au perturbat și transporturile de cereale ale Rusiei.

Rusia este cel mai mare exportator de grâu din lume - dar, potrivit unei companii de analiză cu sediul la Moscova, exporturile pentru august ar putea scădea cu mai mult de jumătate față de aceeași lună din ultimii cinci ani, din cauza perturbărilor din Mările Negre și Azov. Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Ucraina că a efectuat atacuri asupra infrastructurii agricole și de cereale din Rusia, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor la alimente la nivel mondial și la o penurie tot mai mare de cereale.

Însă Zaharova a mai spus că Rusia va continua să atace „facilitățile pe care [forțele armate ale Ucrainei] le folosesc la Marea Neagră pentru a destabiliza situația navigației” până la „eliminarea completă a amenințărilor la adresa securității proiectate asupra Mării Azov și a Mării Negre”.

Îngrijorările cu privire la modul în care războiul din Ucraina ar afecta aprovizionarea globală cu alimente au fost persistente de la începutul invaziei Rusiei în 2022. Împreună, Rusia și Ucraina reprezintă o parte semnificativă din comerțul global cu cereale, în special pentru cumpărătorii din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și unele părți ale Asiei.