Ungaria nu vrea, pentru moment, să participe la Inițiativa pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”, noul format regional lansat de Ucraina. Premierul Péter Magyar a declarat că Budapesta a fost invitată, dar nu și-a dat acordul pentru aderare, după ce Kievul prezentase Ungaria printre cele opt state ale inițiativei.

Ministerul ungar de Externe a transmis marți că Ungaria „nu este membră a inițiativei”, deși urmărește evoluția noului format regional. Poziția Budapestei vine după primul summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la sfârșitul săptămânii trecute în Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a lansat formatul cu obiectivul declarat de a dezvolta cooperarea dintre țările din regiunea Carpaților în domenii precum logistica, economia transfrontalieră și sprijinirea comunităților.

Noul format urma să reunească Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Austria și Ungaria. Autoritățile ucrainene au prezentat Inițiativa pentru Integrare Carpatică drept un format care cuprinde toate cele opt state situate în regiunea Carpaților. La summit au participat reprezentanți ai celor șapte state, în timp ce Ungaria a fost reprezentată la partea economică de un diplomat.

Péter Magyar a declarat însă luni, în Parlamentul ungar, că țara sa nu este membră a „Carpathian 8”. Premierul a spus că Budapesta a primit o invitație, dar nu a acceptat-o. Ministerul ungar de Externe a transmis ulterior că țara „nu este membră a inițiativei”, dar că „urmărește îndeaproape atât punerea sa în aplicare, cât și evoluția”.

Budapesta a explicat și că nu a semnat documentul final al reuniunii.

„Ungaria nu a semnat declarația adoptată la forum”, a explicat MAE ungar.

Ungaria face parte atât din Uniunea Europeană, cât și din NATO, însă relațiile sale cu Ucraina au fost tensionate în perioada guvernului condus de Viktor Orban. După alegerile din acest an, executivul lui Orban a fost înlocuit de o majoritate condusă de conservatorul Péter Magyar, care a inițiat o apropiere de Kiev.

În luna iunie, Budapesta a încetat să blocheze deschiderea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană după un acord referitor la drepturile minorității maghiare din Ucraina. Ulterior, Ungaria a blocat din nou avansarea discuțiilor, acuzând autoritățile ucrainene că nu pun în aplicare înțelegerile referitoare la minoritatea maghiară.

Refuzul de a adera la „Carpathian 8” deschide acum o nouă dispută între cele două guverne.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a reacționat la declarațiile premierului ungar și a afirmat că este surprins de „declarațiile inutil de conflictuale ale prim-ministrului ungar față de Ucraina”. Șeful diplomației de la Kiev a susținut că Inițiativa pentru Integrare Carpatică urmărește dezvoltarea regiunii și poate aduce beneficii reciproce statelor implicate.

Sibiga a spus că „motivele pentru respingerea categorică din partea ungurilor îi sunt necunoscute”. Ministrul ucrainean s-a declarat surprins și de afirmațiile care pun sub semnul întrebării cooperarea „directă, pragmatică și reciproc avantajoasă” dintre companiile energetice din Ucraina și Ungaria, prevăzută într-un memorandum bilateral.

El a criticat, de asemenea, direcția adoptată de actualul guvern de la Budapesta după plecarea lui Viktor Orban. Sibiga consideră „derutant” faptul că, deși Viktor Orban nu mai conduce guvernul, politica lui „obstrucționistă și izolaționistă înflorește în continuare”.

Ministrul ucrainean a susținut că „Orbanismul” nu a adus beneficii Ungariei sau regiunii și a reiterat disponibilitatea Kievului pentru dialog. Sibiga a adăugat că „Ucraina este pregătită și deschisă să stabilească o cooperare bilaterală reciproc avantajoasă, concretă și bazată pe respect cu Ungaria”.

Premierul ungar i-a răspuns șefului diplomației ucrainene printr-un mesaj publicat luni seara pe X.

Magyar a contestat modul în care Ungaria a fost prezentată drept parte a noului format regional, insistând că participarea la o asemenea inițiativă necesită acordul autorităților de la Budapesta.

„Este total inacceptabil ca o țară suverană să fie declarată membră a unui format de cooperare internațională (Carpathian 8) fără consultarea sau consimțământul țării în cauză”.

În mesajul său, Andrii Sibiga nu a precizat dacă autoritățile de la Kiev au consultat Budapesta înainte ca Ungaria să fie prezentată printre cele opt state ale Inițiativei pentru Integrare Carpatică.