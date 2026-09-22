Când încep probele pentru încălzire în Capitală. Anunțul Termoenergetica

Compania Municipală Termoenergetica București începe, de la 1 octombrie, pregătirea instalațiilor pentru sezonul de încălzire 2026-2027. În blocurile racordate la sistemul centralizat vor fi făcute, etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune, iar asociațiile de proprietari vor fi informate înainte de efectuarea operațiunilor.

Termoenergetica anunță că fiecare asociație de proprietari va afla din timp ziua în care este programată încărcarea instalației. Informarea va fi făcută prin afișe amplasate la intrarea în imobile, astfel încât locatarii să poată lua măsurile necesare înainte ca instalațiile să fie umplute cu apă.

Locatarii care efectuează în această perioadă lucrări la instalațiile interioare de încălzire trebuie să țină cont de data anunțată pentru blocul în care locuiesc.

Dacă sunt schimbate calorifere, conducte sau sunt realizate alte intervenții la sistemul de încălzire din apartamente ori din spațiile comune, lucrările trebuie finalizate înainte de momentul în care Termoenergetica începe încărcarea instalației cu apă.

Compania recomandă atât locatarilor, cât și reprezentanților asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea operațiunilor.

Responsabilitatea verificării instalațiilor interioare revine și asociațiilor de proprietari.

Acestea trebuie să se asigure că instalațiile din bloc sunt într-o stare corespunzătoare de funcționare înainte ca sistemul să fie încărcat cu apă.

Verificările sunt importante mai ales în imobilele unde, în perioada în care încălzirea a fost oprită, au fost efectuate reparații sau modificări la instalații.

Încărcarea cu apă și probele de presiune nu vor fi realizate simultan în toate blocurile din Capitală, ci etapizat.

Operațiunile care încep la 1 octombrie fac parte din pregătirea sistemului centralizat de termoficare din București pentru sezonul rece 2026-2027.

Prin încărcarea instalațiilor și efectuarea probelor de presiune pot fi identificate eventualele probleme înainte de începerea furnizării căldurii.

Termoenergetica le recomandă bucureștenilor să urmărească afișele de la intrarea în bloc pentru a afla data la care instalația imobilului lor va fi încărcată și să se asigure că eventualele intervenții sunt încheiate până atunci.