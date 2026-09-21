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Schimbări în transportul public din București. Mai multe trasee STB vor fi modificate

Schimbări în transportul public din București. Mai multe trasee STB vor fi modificateSTB. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mai multe trasee STB din București vor fi modificate începând cu noaptea de 21 spre 22 septembrie 2026, în intervalul 23:00-05:00, din cauza lucrărilor desfășurate la Pasajul Apărătorii Patriei. Cinci linii vor circula deviat, iar în zona Piața Sf. Vineri apar schimbări și pentru alte două linii de autobuz, anunță Societatea de Transport București.

Lucrările de construire a pasajului rutier din zona Apărătorii Patriei impun reorganizarea temporară a circulației mijloacelor de transport public.

Ce rute STB vor fi modificate în București

Linia 102 va circula pe traseul obișnuit între capătul „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/Șos. Berceni/Str. Turnu Măgurele. De aici, pe sensul către „CFR Progresul”, autobuzele vor continua pe Șos. Berceni, rond Piața Sudului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Str. Turnu Măgurele, după care vor reveni pe traseul actual.

Pe celălalt sens nu vor exista modificări.

În cazul liniei 125, autobuzele vor circula pe traseul obișnuit de la „Peco Silflor Move” până la intersecția Șos. Berceni/Bd. Metalurgiei.

Pe sensul către „Vulcan Berceni”, acestea vor continua pe Bd. Metalurgiei și Str. Dumitru Brumărescu, până la capătul de linie. Sensul opus rămâne nemodificat.

Cum va circula linia 232

Autobuzele liniei 232 vor avea modificări pe ambele sensuri.

Pe direcția către „Valea Ialomiței”, traseul se va schimba de la intersecția Șos. Berceni/Str. Turnu Măgurele/Str. Sergent Ion Iriceanu. De aici, autobuzele vor circula pe Str. Sergent Ion Iriceanu, Șos. Olteniței și Piața Sudului, după care vor reveni pe traseul obișnuit.

Pe sensul către „Arcade Berceni”, mijloacele de transport vor urma traseul actual până la intersecția Calea Văcărești/Șos. Olteniței/Str. Nițu Vasile, în zona Piața Sudului.

Ulterior, autobuzele vor circula pe Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Str. Turnu Măgurele, de unde vor reintra pe traseul actual.

Sistem taxare STB

Sistem taxare STB. Sursă foto: Facebook

Modificări și pentru liniile 243 și N106

Linia 243 va circula normal între „Lacul Tei” și intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/Șos. Berceni/Str. Turnu Măgurele. Pe sensul către „Emil Racoviță”, traseul va continua pe Șos. Berceni, rond Piața Sudului, Str. Nițu Vasile și Str. Emil Racoviță.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat. Și linia de noapte N106 va avea un traseu diferit pe sensul către „Turnu Măgurele”.

Schimbarea se va aplica de la intersecția Calea Văcărești/Șos. Olteniței/Str. Nițu Vasile, în zona Piața Sudului. Autobuzele vor continua pe Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele și Bd. Alexandru Obregia.

Sensul opus al liniei N106 rămâne neschimbat.

Schimbări pentru autobuzele 323 și 385 la Piața Sf. Vineri

Separat de devierile provocate de lucrările din zona Apărătorii Patriei, apar modificări și pentru liniile 323 și 385. Începând cu 21 septembrie 2026, autobuzele celor două linii nu vor mai intra în terminalul „Piața Sf. Vineri”.

Vehiculele vor vira la dreapta de pe Bd. Corneliu Coposu pe Str. Sfânta Vineri și vor opri în stația „Piața Sf. Vineri”, amplasată pe banda curentă de circulație. Astfel, autobuzele 323 și 385 nu vor mai intra în terminalul existent, prevăzut cu șine de tramvai.

Călătorii pot verifica informațiile actualizate despre circulația mijloacelor de transport pe site-ul STB, în aplicația InfoTB sau pe platforma maps.mo-bi.ro.

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