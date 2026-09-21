Ionel Rusen, numele-cheie din noul dosar al lui Călin Georgescu

Numele lui Ionel Rusen apare în traseul descris de omul de afaceri Răzvan Leu în dosarul în care DIICOT a făcut luni, 21 septembrie 2026, cinci percheziții. Totul pornește de la o întâlnire din 2021 și de la o finanțare de șase milioane de euro pe care Leu susține că încerca să o obțină, iar ancheta vizează în prezent un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Ionel Rusen este unul dintre numele care apar atât în plângerea formulată de Răzvan Leu, cât și în informațiile publicate în legătură cu noua operațiune a procurorilor. Alături de el sunt menționați Călin Georgescu și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Potrivit relatării omului de afaceri din Buzău, legătura dintre aceste persoane s-ar fi construit în jurul unei finanțări pe care acesta încerca să o obțină pentru un proiect privind tranzacții cu aur.

Povestea descrisă în plângere începe în 2021, într-o perioadă în care Răzvan Leu căuta o linie de credit de câteva milioane de euro.

În acest context, omul de afaceri s-ar fi întâlnit cu Călin Georgescu. Potrivit informațiilor făcute publice ulterior, Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen.

În plângerea relatată anterior de Antena 3, Rusen ar fi fost prezentat drept un om de afaceri „potent şi serios”, care ar fi putut facilita accesul la finanțarea căutată de Leu. Relatări publicate anterior arată, de asemenea, că Răzvan Leu a susținut că Georgescu i l-ar fi recomandat pe Rusen pentru obținerea unei linii de credit.

Din acest moment, Rusen apare în succesiunea de evenimente care avea să ajungă ulterior în atenția DIICOT.

Discuțiile privind obținerea banilor au continuat după întâlnirea inițială. În acest context apare și numele lui Massimiliano Arena, cetățean italian prezentat drept reprezentantul unei instituții financiare. Potrivit plângerii, Ionel Rusen ar fi fost persoana prin intermediul căreia Răzvan Leu a ajuns în contact cu Arena.

Finanțarea discutată era de șase milioane de euro.

Pentru accesarea banilor, Răzvan Leu ar fi trebuit să depună o garanție financiară. Omul de afaceri susține că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, însă creditul pe care încerca să îl obțină nu s-ar mai fi concretizat. Informațiile publicate anterior despre plângere indică aceeași sumă și aceeași finanțare de maximum șase milioane de euro.

Ulterior au urmat solicitările privind recuperarea banilor.

După ce finanțarea nu s-ar mai fi realizat, Răzvan Leu a început să solicite restituirea garanției achitate. Potrivit informațiilor apărute anterior despre caz, omul de afaceri ar fi cerut încă din 2022 să îi fie înapoiați banii. Demersurile nu ar fi dus însă la recuperarea integrală a sumei.

Ulterior, Leu a sesizat DIICOT, iar în plângerea sa au apărut numele lui Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Cercetările au vizat constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea.

Plângerea reprezintă însă acuzația formulată de persoana care susține că a fost prejudiciată și nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor reclamate.

În versiunea prezentată de Răzvan Leu, Rusen apare între momentul în care acesta l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu și etapa în care ar fi intrat în legătură cu presupusul reprezentant al instituției financiare.

Potrivit plângerii, Georgescu ar fi fost cel care i l-ar fi recomandat pe Rusen, iar Rusen ar fi facilitat ulterior legătura cu Massimiliano Arena.

Astfel, numele său apare în punctul de legătură dintre persoana care căuta finanțarea și mecanismul prin care aceasta ar fi trebuit să fie obținută.

Acesta este traseul descris în acuzațiile formulate de Leu și relatat ulterior în cadrul investigațiilor jurnalistice privind dosarul.

Ancheta a avansat și în ceea ce privește probele solicitate autorităților din alte state. Potrivit unor surse EVZ, la dosar au ajuns documentele transmise de autoritățile din Marea Britanie și Elveția în urma comisiilor rogatorii. Acestea ar conține informații despre circuitul banilor proveniți de la omul de afaceri Răzvan Leu și despre tranzacțiile efectuate ulterior.

Sursele EVZ susțin că documentele includ și date despre alte operațiuni financiare care ar fi avut ca scop final finanțarea campaniei lui Călin Georgescu. Această informație este atribuită surselor publicației și reprezintă un element analizat în cadrul anchetei, nu o concluzie definitivă stabilită de o instanță.

Răspunsurile autorităților străine ar fi ajuns la DIICOT după mai multe luni și ar permite procurorilor să urmărească traseul sumelor transferate și operațiunile realizate ulterior.

O comisie rogatorie a fost trimisă și în Austria, iar răspunsul autorităților austriece ar fi ajuns la procurori în luna august. Potrivit informațiilor publicate de EVZ, documentele ar include date despre Thomas Schatti, administrator al unor companii. Sursele publicației susțin că una dintre societățile respective ar avea legături cu activități de spionaj rus în Uniunea Europeană. EVZ mai relatează că Schatti ar fi fost implicat într-un proces în Statele Unite privind tranzacții imobiliare.

Noile informații aduc detalii și despre Massimiliano Arena, cetățeanul italian care apare în traseul finanțării reclamate de Răzvan Leu.

Potrivit EVZ, Arena este stabilit în Marea Britanie și apare ca director și acționar al EIBT Wealth Bank. Informații independente din registrul britanic al companiilor confirmă că Massimiliano Arena, cetățean italian cu reședința în Regatul Unit, a ocupat funcții de director în mai multe societăți înregistrate acolo.

Arena a fost vizat și de proceduri judiciare în Italia. O investigație IrpiMedia arată că societăți aflate în legătură cu acesta au intrat în atenția procurorilor din Sicilia într-un dosar privind furnizarea neautorizată de servicii financiare, iar OCCRP a relatat despre acuzații formulate într-un dosar privind o presupusă grupare transnațională care ar fi oferit servicii financiare fără autorizație.

EVZ mai relatează că Arena ar fi fost implicat într-un litigiu din Statele Unite privind tranzacții imobiliare și că, potrivit informațiilor primite de publicație, dosarul nu ar fi fost închis după retragerea plângerilor.

Potrivit acelorași informații, Arena i-ar fi vândut lui Ionel Rusen o participație de 75% pe care o deținea.

Dosarul a ajuns luni, 21 septembrie 2026, într-o nouă etapă. DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor referitoare la anchetă, mecanismul cercetat ar fi început în septembrie 2021.

O persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare, cu condiția depunerii unei garanții financiare. Pentru obținerea creditului ar fi fost transferată o sumă care depășea un milion de euro.

Ulterior, victimei i s-ar fi prezentat posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro, dacă ar fi achitat o nouă garanție. În acest context ar mai fi fost transferați 100.000 de euro. Prejudiciul cercetat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Luni dimineață, procurorii au început perchezițiile în dosar.

Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au desfășurat verificări. În paralel au fost făcute percheziții și la alte adrese.

În total au fost puse în aplicare cinci mandate.

Informațiile publicate luni îi indică pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena printre persoanele vizate de cercetări.

Ionel Rusen a apărut anterior și în investigații jurnalistice referitoare la societățile comerciale în care a fost implicat. Una dintre acestea este DAR Development Group SRL, societate înființată în 2024 și dizolvată ulterior. Jurnalul a relatat că Rusen deținea 90% din capitalul societății la momentul în care asociații au decis dizolvarea și lichidarea acesteia.

Într-o etapă anterioară, în acționariatul companiei au figurat și două societăți deținute de cetățeni americani.

Una dintre acestea era Economic Development Advisors SRL, firmă care îl avea drept asociat unic și administrator pe fostul ambasador al Statelor Unite la București Adrian Zuckerman. Cealaltă, Global Protect Solutions SRL, era deținută de cetățeanul american Carstens David Henry.

Numele lui Rusen a mai fost legat în investigațiile jurnalistice de alte societăți comerciale și activități de consultanță și finanțare.

Legătura atribuită lui Călin Georgescu în această succesiune de evenimente pornește de la întâlnirea inițială descrisă de Răzvan Leu.

Potrivit plângerii, Georgescu ar fi fost cel care i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen omului de afaceri care căuta finanțarea. Rusen ar fi intermediat ulterior contactul cu Massimiliano Arena, în cadrul discuțiilor privind creditul de șase milioane de euro.

Aceste elemente fac parte din acuzațiile și informațiile aflate în cercetarea procurorilor. Plângerea formulată de Răzvan Leu nu stabilește, prin ea însăși, vinovăția persoanelor reclamate.

Cert este că investigația începută în urma sesizării a continuat în anii următori, a implicat solicitări de probe din afara României și a ajuns, luni, 21 septembrie 2026, la cinci percheziții efectuate de DIICOT și polițiștii de investigații criminale.