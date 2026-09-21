Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață din trafic, în cadrul unei acțiuni DIICOT care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Anchetatorii au făcut percheziții la vila sa din Mogoșoaia și la alte proprietăți, iar Georgescu a fost adus sub escortă la locuință pentru desfășurarea verificărilor.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic de echipele speciale ale Poliției Române, în timp ce, potrivit unor surse, se îndrepta către un bazin de înot. În același timp, anchetatorii au descins la vila acestuia din Mogoșoaia, dar și la alte proprietăți.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ulterior adus la locuința sa sub escorta Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, pentru efectuarea perchezițiilor.

În cadrul aceleiași acțiuni a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia prejudiciul ar fi depășit 1,1 milioane de euro.

DIICOT anunță că cercetările vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care puteau facilita accesul la finanțări importante oferite de instituții bancare din străinătate.

Călin Georgescu este menționat în legătură cu această anchetă.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi fost folosit începând din septembrie 2021, în timpul unor întâlniri care au avut loc în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.

Potrivit probatoriului strâns până în acest moment, unei persoane i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de șase milioane de euro, prin intermediul unui contract de creditare cu o instituție bancară.

Pentru accesarea banilor, persoanei respective i s-ar fi cerut să depună o garanție.

DIICOT arată că „probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

După primul transfer, anchetatorii susțin că victimei i-ar fi fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la șase milioane de euro la 15 milioane de euro. Pentru acest lucru ar fi fost necesară o nouă garanție, iar persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total calculat în dosar depășește astfel 1,1 milioane de euro. DIICOT anunță că audierile persoanelor vizate de anchetă se desfășoară la sediul Structurii Centrale, iar acțiunea este sprijinită de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

„Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, a anunțat DIICOT.