Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul privind desemnarea lui Siegfried-Vasile Mureșan în funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, a anunțat Administrația Prezidențială.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier joia trecută, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

Mureșan a anunțat că viitorul Guvern va fi unul minoritar, format din PNL, USR și UDMR, și va avea o agendă reformatoare. Cei mai mulți dintre miniștri vor fi membri ai celor trei partide.

Întrebat luni cine va face parte din viitorul cabinet, Siegfried Mureșan a spus că lista miniștrilor va fi anunțată după finalizarea programului de guvernare.

„Voi anunța toți membrii cabinetului la un moment dat. Nu voi anunța înainte câte un ministru sau alt ministru. Nu voi face cum au făcut alți prim-miniștri desemnați să anunțe câte un ministru la televizor și apoi să-l schimbe tot în direct la televizor. Ordinea este următoarea: întâi finalizăm programul de guvernare. După ce vedem ce ne propunem în fiecare domeniu, vom identifica persoanele cele mai potrivite pentru a duce acele politici la implementare”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a precizat că nu formează Guvernul pentru a oferi funcții unor persoane, ci pentru a pune în aplicare programul de guvernare.

„Eu nu formez acest guvern pentru a da de lucru unor persoane, ci formez acest guvern pentru a face lucruri bune pentru România. Întâi trebuie să decidem cu cele trei partide care mă susțin care este varianta finală a programului de guvernare și apoi vom lua cei mai buni cei mai competenți colegi care să implementeze acest guvern”, a mai afirmat Mureșan.

Siegfried Mureșan a mai spus că cea mai mare parte a viitorilor miniștri va proveni din PNL, USR și UDMR:

„Am avut două experiențe bune cu colegi tehnocrați. Acum va trebui să vedem împreună cu cele trei partide dacă vor merge pe colegi din cadrul celor trei partide sau dacă vom invita, cum a făcut și premierul Bolojan, și colegi din afară. Dar ce vă pot spune este cu certitudine marea parte a miniștrilor vor fi membri ai celor trei partide”.

Mureșan a precizat că viitorul cabinet va fi un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, iar cele trei formațiuni își vor asuma responsabilitatea guvernării: „Va fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR pe o agendă reformatoare și cu aceste trei partide asumându-și răspunderea guvernării și fiind prezente în cabinetul de miniștri”.