Politica

Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte ca PSD să decidă dacă îi susține Guvernul

Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte ca PSD să decidă dacă îi susține GuvernulSursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a prezentat luni, 21 septembrie, prioritățile pentru viitorul Guvern, în ziua în care conducerea PSD se reunește pentru a stabili dacă va participa la negocieri și dacă va susține în Parlament cabinetul propus de acesta. Mureșan pune pe listă continuarea reformelor, reducerea deficitului și a risipei, dar și investițiile în securitatea României.

Siegfried Mureșan a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că viitoarea guvernare trebuie să acționeze în interesul cetățenilor.

„România are nevoie de o guvernare competentă, în interesul oamenilor”, a transmis Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Premierul desemnat a enumerat apoi principalele direcții pe care le consideră necesare pentru programul viitorului Executiv.

Mureșan pune continuarea reformelor pe lista priorităților

Prima direcție prezentată de Siegfried Mureșan este continuarea reformelor, pe care le leagă atât de modernizarea României, cât și de accesarea fondurilor europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Continuarea reformelor. Reformele sunt necesare pentru modernizarea României, dar și pentru a ne asigura că nu pierdem fondurile europene din PNRR”, a scris Siegfried Mureșan.

O altă temă indicată de premierul desemnat este situația finanțelor publice. Mureșan spune că viitorul Guvern trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și a risipei. El leagă această direcție de posibilitatea statului de a finanța investițiile și de a susține creșteri ale veniturilor.

„Reducerea deficitului și a risipei. Trebuie să continuăm drumul început. Doar cu finanțe publice sănătoase putem avea bani pentru investiții și pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor”, a transmis premierul desemnat.

Securitatea României, pe lista viitorului program de guvernare

Siegfried Mureșan a inclus între prioritățile prezentate luni și consolidarea securității și apărării României.

Premierul desemnat invocă războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și spune că România trebuie să folosească integral cele 16,7 miliarde de euro disponibile prin SAFE.

„Întărirea siguranței oamenilor. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne arată cât de important este să investim în securitatea și apărarea României. Trebuie să folosim integral cele 16,7 miliarde de euro pe care le avem la dispoziție prin SAFE”, a precizat Mureșan.

Mesajul premierului desemnat apare în ziua în care PSD urmează să stabilească ce poziție va avea față de viitorul Guvern.

Delegația PSD la Cotroceni

Delegația PSD la Cotroceni / sursa foto: captură video

PSD decide dacă va susține Guvernul Mureșan

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, pe 17 septembrie, candidat pentru funcția de prim-ministru.

Șeful statului a spus atunci că europarlamentarul PNL a fost persoana care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor în cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni. Luni, de la ora 11:00, Biroul Permanent Național al PSD se reunește pentru a analiza nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și pentru a decide poziția formațiunii față de un eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan.

Social-democrații trebuie să stabilească dacă vor participa la negocierile cu premierul desemnat și dacă vor acorda în Parlament voturile necesare pentru învestirea cabinetului pe care acesta îl va propune.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat anterior că le va propune colegilor din conducerea partidului ca parlamentarii social-democrați să nu voteze Guvernul Mureșan.

Siegfried Mureșan trebuie să ceară votul Parlamentului

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile de la publicarea decretului de desemnare pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a cere Parlamentului votul de încredere.

Pentru învestirea noului Guvern sunt necesare 233 de voturi.

Poziția PSD devine astfel una dintre temele centrale ale negocierilor pentru formarea viitorului Executiv, în condițiile în care conducerea partidului urmează să stabilească luni dacă intră în discuții cu Siegfried Mureșan și dacă îi susține cabinetul în Parlament.

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