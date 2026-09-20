Peiu: Nu toți liberalii ar vota Guvernul Mureșan. AUR spune nu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că nu toți parlamentarii PNL ar vota un eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan, dacă acesta va ajunge să fie supus votului Parlamentului, invocând discuții pe care spune că le-a avut cu colegi liberali.

Peiu a precizat că AUR nu va susține Guvernul Mureșan și a afirmat că premierul desemnat ar încerca să obțină voturile formațiunilor care îl susțin deja, fără să apeleze la parlamentarii altor partide.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare. PNL, USR și UDMR susțin nominalizarea, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de o majoritate parlamentară.

Liderul senatorilor AUR a declarat la Digi24 că, potrivit discuțiilor pe care le aude de la parlamentarii PNL, nu există certitudinea că toți liberalii vor susține Guvernul Mureșan.

„Nu cred că toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Mureșan, dacă va ajunge la vot. Din discuțiile pe care le aud și eu de la colegii liberali, nu toți vor vota acest guvern”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit News.ro.

El a spus că AUR nu intenționează să susțină Executivul propus de Mureșan și a caracterizat negocierile privind voturile din Parlament drept un „campionat” pentru obținerea sprijinului parlamentar.

Afirmația privind poziția unor parlamentari PNL reprezintă evaluarea și informațiile invocate de liderul AUR și nu constituie o confirmare oficială a unei eventuale rupturi a grupului parlamentar liberal.

Petrișor Peiu a reiterat că parlamentarii AUR nu vor vota Cabinetul condus de Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, formațiunea a decis în unanimitate să nu susțină un guvern din care nu face parte și care nu preia elementele considerate esențiale de AUR din propriul program politic.

„Noi am spus foarte clar, am votat în unanimitate, deci nu are cine să se ducă să voteze, că nu vom vota un guvern din care nu facem parte și care nu preia chestiunile esențiale din programul nostru de ieșire din criză”, a afirmat liderul senatorilor AUR, potrivit News.ro.

Poziția este în linie cu declarațiile anterioare ale conducerii AUR. AGERPRES a relatat că George Simion a afirmat, după consultările de la Cotroceni, că AUR nu va vota un guvern din care formațiunea nu face parte.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de Nicușor Dan pe 17 septembrie. Președintele a explicat că a ales candidatul care a primit cele mai multe susțineri din partea formațiunilor prezente la consultările de la Cotroceni.

PNL, USR și UDMR și-au exprimat susținerea pentru Mureșan și au anunțat că acesta este candidatul lor pentru funcția de prim-ministru. Totuși, cele trei formațiuni nu au, singure, numărul de voturi necesar pentru a asigura învestirea unui guvern. Associated Press a relatat că Mureșan încearcă să formeze un Cabinet cu sprijinul celor trei partide, în condițiile în care nu există încă o majoritate parlamentară.

PNL a transmis că va încerca să formeze un guvern în funcție de ponderea sa parlamentară, în timp ce USR a arătat că susține în continuare nominalizarea lui Mureșan.

PSD nu și-a exprimat încă o decizie finală privind susținerea Guvernului Mureșan. Conducerea partidului urma să analizeze nominalizarea în cadrul Biroului Permanent Național programat pentru 21 septembrie.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după desemnare și s-a declarat surprins și dezamăgit de alegerea făcută de președintele Nicușor Dan. PSD a anunțat că este pregătit să preia guvernarea, în timp ce USR a precizat că este deschis inclusiv la discuții cu social-democrații privind susținerea unui Executiv.

În acest context, voturile din Parlament rămân esențiale pentru formarea noului Guvern. Mureșan are la dispoziție un termen constituțional pentru formarea Cabinetului și prezentarea programului de guvernare în Parlament.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan este a treia încercare de desemnare a unui premier după schimbarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Eugen Tomac a fost desemnat anterior, dar și-a depus mandatul fără ca propunerea să ajungă la vot, iar Adrian Veștea nu a obținut votul Parlamentului.

În prezent, principala problemă pentru premierul desemnat este obținerea unei majorități parlamentare. PNL, USR și UDMR îl susțin, în timp ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul, iar PSD urmează să își stabilească oficial poziția.

Declarațiile lui Petrișor Peiu privind eventuale dezacorduri în interiorul grupului parlamentar PNL rămân, deocamdată, afirmații politice care nu au fost confirmate oficial de conducerea liberală. Evoluția negocierilor și eventualul vot din Parlament vor clarifica sprijinul efectiv de care dispune Guvernul propus de Siegfried Mureșan.