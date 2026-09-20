Co-fondatorul AUR Marius Lulea, unul dintre criticii direcției actuale a partidului, susține că formațiunea ar trebui să se îndepărteze de zona extremistă și de discursul populist și să revină către o orientare de centru-dreapta, bazată pe valorile conservatoare promovate la începuturile partidului, potrivit România TV.

În acest context, Lulea consideră că AUR ar trebui să fie deschis dialogului cu toate formațiunile politice și nu exclude discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Lulea spune că o eventuală discuție cu Mureșan ar trebui să pornească de la programul de guvernare propus de acesta. El a dat drept exemplu reforme precum introducerea alegerilor locale în două tururi și reducerea numărului de instituții publice.

„Noi trebuie să discutăm cu toate partidele politice, să fim deschiși, predictibili”, a declarat co-fondatorul AUR.

Poziția lui Lulea vine în condițiile în care Siegfried Mureșan a precizat că nu va merge la sediul AUR sau la grupul parlamentar al formațiunii pentru obținerea voturilor necesare învestirii Guvernului și că nu intenționează să își modifice programul de guvernare pentru a răspunde cerințelor acestora.

El a precizat însă că nu poate împiedica parlamentarii formațiunii să voteze un eventual Guvern.

Marius Lulea critică și folosirea unor mesaje populiste în comunicarea politică a partidului. El a dat ca exemplu promisiunea unor locuințe la 35.000 de euro, asociată campaniei lui George Simion, susținând că astfel de angajamente pot crea dificultăți dacă formațiunea ajunge la guvernare.

Co-fondatorul AUR afirmă, de asemenea, că în interiorul partidului există un „curent dominant” care susține revenirea la ceea ce el numește valori „patriotice conservatoare”.

Printre politicienii pe care i-a menționat în acest context se numără Petrișor Peiu, Gheorghe Piperea și Mohammad Murad. Lulea susține că aceste poziții sunt mai răspândite decât se vede în spațiul public, dar că dezbaterea internă nu este suficient de vizibilă.

El a vorbit și despre un sondaj comandat de el privind eventualele alianțe politice ale AUR. Potrivit lui Lulea, rezultatele parțiale indică o preferință mai mare pentru o eventuală colaborare cu PSD decât cu PNL. Datele sunt însă preliminare: ar fi fost colectate aproximativ 20% dintre chestionare, iar eșantionul final ar urma să cuprindă circa 1.200 de persoane.