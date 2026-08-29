Partidul AUR a anunțat că nu renunță la inițiativa privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, iar strângerea semnăturilor parlamentarilor care susțin demersul continuă.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat sâmbătă, la Drobeta-Turnu Severin, că formațiunea nu a făcut niciun pas înapoi și că așteaptă ca și parlamentarii nemulțumiți de activitatea șefului statului să se alăture inițiativei.

Potrivit lui Peiu, motivul pentru care AUR menține procedura este faptul că, în opinia partidului, președintele nu și-a modificat atitudinea și continuă să își exercite prerogativele într-un mod pe care formațiunea îl consideră problematic.

„Mergem înainte cu suspendarea, cu procesul de strângere a semnăturilor parlamentarilor care vor să susțină suspendarea și apoi procedura de demitere a președintelui. Nu s-a schimbat absolut nimic”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a susținut că partidul este nemulțumit de modul în care Nicușor Dan își exercită atribuțiile și consideră că acțiunile președintelui ignoră realitățile politice și sociale din România.

Un element nou invocat de Peiu îl reprezintă apariția unor parlamentari din alte formațiuni politice care și-ar fi exprimat sprijinul pentru inițiativa de suspendare. Aceștia ar fi fost prezenți inclusiv la reuniunea conducerii AUR de la Drobeta-Turnu Severin, unde ar fi semnat documentele necesare.

„Au fost și niște colegi de la alte partide, care au semnat pentru suspendare”, a precizat senatorul AUR, fără să nominalizeze formațiunile sau parlamentarii respectivi.

Peiu a transmis că AUR își dorește ca demersului să i se alăture și alte partide care critică modul în care președintele și-a exercitat atribuțiile.

„Suspendarea merge înainte, pentru că domnul președinte nu și-a schimbat atitudinea”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Formațiunea continuă astfel să caute sprijin parlamentar pentru declanșarea procedurii, în condițiile în care pentru inițierea suspendării este necesar un număr semnificativ de semnături din Parlament. AUR susține că va continua discuțiile cu parlamentarii care ar putea sprijini acest demers.