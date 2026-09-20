Doi germani, reținuți la Luvru după gestul făcut în sala „Mona Lisa”

Doi cetățeni germani au fost reținuți de poliția franceză după ce au agățat două tablouri pe un perete din sala Muzeului Luvru în care este expusă celebra „Mona Lisa”, opera lui Leonardo da Vinci. Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază și s-a soldat doar cu deteriorarea ușoară a peretelui, potrivit unor surse polițienești citate de AFP.

Cei doi bărbați au intrat în sala în care este expusă capodopera lui Leonardo da Vinci și au fixat pe perete, cu bandă adezivă, două tablouri. Lucrările aveau dimensiuni de aproximativ 30 pe 40 de centimetri.

Una dintre picturi îl reprezenta pe unul dintre cei doi bărbați îmbrăcat în armură. Cea de-a doua lucrare îi înfățișa pe cei doi, alături de o femeie.

Gestul lor a atras rapid atenția angajaților serviciului de securitate al muzeului. Paznicii i-au oprit pe cei doi și au alertat poliția, care i-a reținut pentru deteriorarea ușoară a peretelui.

În timpul audierilor, cei doi cetățeni germani le-au spus polițiștilor că au recurs la gestul respectiv „din joacă”. Tablourile au fost îndepărtate de personalul muzeului, iar cu această ocazie au fost observate mici deteriorări ale peretelui.

„Mona Lisa” nu a fost afectată în niciun fel. Lucrarea este protejată în prezent de un strat gros de sticlă, iar incidentul nu a produs nicio deteriorare capodoperei lui Leonardo da Vinci.

Cei doi bărbați urmează să fie convocați ulterior în fața autorităților, după ce Muzeul Luvru va depune o plângere oficială pentru pagubele produse.

Incidentul are loc într-o perioadă în care securitatea Luvrului este atent monitorizată, după o serie de breșe care au ridicat semne de întrebare cu privire la protecția unuia dintre cele mai importante muzee din lume.

În octombrie 2025, Luvrul a fost ținta unui jaf spectaculos. Hoții au pătruns în timpul zilei în Galeria Apollo și au furat opt bijuterii aparținând Coroanei Franței. Valoarea obiectelor a fost estimată la milioane de euro, însă acestea nu au fost recuperate până în prezent. Patru suspecți au fost arestați în legătură cu jaful.

Furtul a scos la iveală mai multe probleme privind sistemele de securitate ale muzeului, inclusiv utilizarea unei infrastructuri de supraveghere video considerate învechite. Potrivit AFP, unele dintre vulnerabilitățile Luvrului fuseseră semnalate încă dintr-un audit realizat în 2019, ale cărui recomandări nu ar fi fost puse în aplicare.

Luvrul primește anual aproximativ nouă milioane de vizitatori, un număr care depășește capacitatea pentru care muzeul a fost conceput și care contribuie la problemele de aglomerație.

În luna mai, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat un amplu proiect de modernizare a muzeului. Planul prevede, printre altele, amenajarea unui nou spațiu dedicat „Mona Lisei” și construirea unei noi intrări pentru vizitatori.

Incidentul de sâmbătă nu a afectat celebra pictură, însă reținerea celor doi germani readuce în atenție provocările cu care se confruntă Luvrul în ceea ce privește securitatea și protejarea operelor de artă.