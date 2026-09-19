Alegătorii din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală sunt chemați la urne duminică, 20 septembrie 2026, pentru alegerile regionale, într-un scrutin urmărit atent la nivel federal pe fondul ascensiunii AfD și al presiunilor asupra cancelarului Friedrich Merz, potrivit agenției Reuters. Data alegerilor este confirmată de autoritatea electorală federală germană.

Cele două scrutinuri au în primul rând miză regională, însă rezultatele vor oferi un nou indicator privind raportul de forțe dintre CDU, partidul lui Merz, AfD și formațiunile de stânga. Importanța lor politică este amplificată de rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, desfășurate pe 6 septembrie, unde AfD a obținut 44,5%, iar CDU s-a oprit la 18,5%, potrivit rezultatelor preliminare citate de Reuters.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, sondajele indică o cursă strânsă între AfD și SPD. Un sondaj Forschungsgruppe Wahlen realizat între 14 și 17 septembrie și publicat pe 17 septembrie indica SPD la 37%, AfD la 36%, Die Linke la 9%, CDU la 6% și Verzii la 5%.

Rezultatul este important pentru CDU deoarece partidul se află în zona pragului electoral de 5%. Într-un sondaj anterior, publicat pe 11 septembrie, CDU era cotat la 7%, în timp ce AfD avea 37%, iar SPD 34%.

La alegerile regionale din 2021, SPD a obținut 39,6% din voturile de listă, AfD 16,7%, iar CDU 13,3%.

O eventuală creștere importantă a AfD ar confirma consolidarea partidului în estul Germaniei, după rezultatul din Saxonia-Anhalt. Totuși, obținerea celui mai mare procent de voturi nu înseamnă automat formarea unui guvern. Reuters notează că celelalte formațiuni importante continuă să excludă alianțele cu AfD.

Premierul landului, Manuela Schwesig, conduce SPD și are o influență importantă în competiția regională. Potrivit datelor prezentate de ZDF/Forschungsgruppe Wahlen, componenta personală are o importanță deosebită în Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

În Berlin, competiția este mai fragmentată. Cel mai recent sondaj Forschungsgruppe Wahlen, realizat între 14 și 17 septembrie și publicat pe 17 septembrie, plasează Die Linke la 22%, CDU la 20%, AfD la 18%, Verzii la 15%, iar SPD la 12%.

Datele arată o diferență redusă între primele trei formațiuni, ceea ce face ca distribuția mandatelor și negocierile de coaliție să fie importante după închiderea urnelor.

Scrutinul din capitală este dominat și de probleme locale, în special de criza locuințelor. Potrivit Reuters, chiriile solicitate în Berlin s-au apropiat de o dublare față de 2014, iar autoritățile estimează că orașul va avea nevoie de aproximativ 211.000 de locuințe suplimentare până în 2040.

Problema locuințelor a devenit un subiect central al campaniei, iar Tempelhofer Feld, fostul aeroport transformat în parc, se află în centrul dezbaterii privind construirea unor noi locuințe.

Alegerile regionale au loc într-un moment dificil pentru Friedrich Merz și CDU. Partidul cancelarului a suferit o înfrângere majoră în Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut 44,5%, față de 18,5% pentru CDU.

La nivel național, sondajele citate de Reuters indică AfD la aproximativ 27%-29%, în timp ce CDU/CSU se află în jurul valorii de 18%-20%.

Presiunea politică asupra cancelarului a crescut și în interiorul CDU. Reuters relata în această săptămână că partidul urma să organizeze o reuniune specială înaintea noilor scrutinuri regionale, pe fondul rezultatelor electorale slabe și al scăderii încrederii în conducerea lui Merz.

Merz a respins însă ideea că rezultatele alegerilor regionale ar trebui să determine plecarea sa. Potrivit Reuters, cancelarul a transmis că intenționează să își ducă mandatul până la capăt și a susținut că Germania are nevoie de stabilitate politică.

Campania electorală se desfășoară și pe fondul presiunilor economice. Creșterea prețurilor la combustibili și energie a devenit o problemă politică importantă în Germania.

Pe 18 septembrie, guvernul german a anunțat o reducere temporară a taxelor aplicate benzinei și motorinei cu aproximativ 17 cenți pe litru, măsură care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie și să se aplice până la sfârșitul anului. Costul estimat al reducerii fiscale este de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Măsura vine după ce prețurile carburanților au atins niveluri record și cu doar câteva zile înaintea alegerilor din cele două landuri.

Scrutinurile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală nu decid direct componența guvernului federal. Ele pot însă oferi un indicator important privind evoluția sprijinului pentru principalele partide și presiunea exercitată asupra CDU.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, atenția se concentrează asupra cursei dintre SPD și AfD și asupra poziției CDU în apropierea pragului electoral. În Berlin, competiția dintre Die Linke, CDU și AfD se desfășoară într-un peisaj politic mai fragmentat.

Rezultatele de duminică vor arăta dacă tendința observată în estul Germaniei după scrutinul din Saxonia-Anhalt se confirmă și în alte două teritorii electorale sau dacă partidele tradiționale reușesc să își mențină pozițiile.