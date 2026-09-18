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Planul Moscovei și al AfD pentru redeschiderea Nord Stream. Tensiuni pe scena politică din Germania

Planul Moscovei și al AfD pentru redeschiderea Nord Stream. Tensiuni pe scena politică din Germania
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Din cuprinsul articolului

Moscova și partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au început demersurile pentru o reuniune de nivel înalt programată pentru anul viitor. Principalul obiectiv al acestei întrevederi este negocierea reluării livrărilor de gaze naturale către cea mai mare economie a Europei, conform informațiilor obținute de agenția Reuters.

Prima rundă de discuții ar putea avea loc cel mai devreme în luna martie. Acest pas confirmă legăturile tot mai strânse dintre Kremlin și reprezentanții formațiunii politice germane.

Planul Moscovei și al AfD pentru redeschiderea Nord Stream. Tensiuni pe scena politică din Germania

Conform surselor citate, la această întâlnire ar urmat să ia parte Kirill Dmitriev, un consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și conducătorul fondului suveran de investiții al Rusiei, alături de copreședinții formațiunii germane, Alice Weidel și Tino Chrupalla.

Livrările masive de energie reprezintă un punct sensibil pentru Berlin. Înainte de introducerea sancțiunilor internaționale impuse în urma invadării Ucrainei din anul 2022, Rusia asigura mai mult de o treime din necesarul de petrol al Germaniei și peste jumătate din volumul de gaze naturale importat.

AfD

AfD / sursa foto: dreamstime.com

Condiția principală pentru desfășurarea întrevederii este ca Rusia și Ucraina să stabilească în prealabil un cadru oficial de pace. Organizatorii acestui proiect speră ca la discuții să participe atât delegați ai AfD și ai Rusiei, cât și reprezentanți din Statele Unite. Locațiile luate în calcul pentru găzduirea evenimentului sunt Israelul, Emiratele Arabe Unite și India.

Interesele din spatele reactivării Nord Stream

Relațiile comerciale pe segmentul energetic au fost susținute public de liderii formațiunii germane. Într-un interviu acordat în luna iunie, Alice Weidel a pledat deschis pentru eliminarea boicotului asupra resurselor energetice rusești, susținând că măsura ar fi benefică pentru redresarea economiei germane.

În cursul acestei luni, Kirill Dmitriev a avut la Moscova o întrevedere cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Surse din cadrul organizatorilor își doresc ca cei doi oficiali americani să se alăture și negocierilor privind piața gazelor, unde un punct central pe agendă îl constituie o posibilă redeschidere a conductelor Nord Stream. Cu toate acestea, un înalt oficial de la Washington a precizat pentru Reuters că Witkoff și Kushner nu au fost informați despre acest summit și nici nu au primit o invitație oficială.

Presiune politică și riscuri pentru securitatea europeană

Deși orice întâlnire de acest gen poartă o valoare preponderent simbolică, din cauză că formațiunea extremistă nu face parte din guvernul de la Berlin, inițiativa reflectă presiunea tot mai mare exercitată asupra scenei politice germane. Partidele tradiționale refuză orice alianță cu această formațiune, deși sprijinul electoral al partidului este în continuă creștere. Germania continuă să resimtă consecințele economice ale sistării livrărilor prin Nord Stream, gazoduct grav avariat în exploziile din septembrie 2022.

Planul de reluare a achizițiilor din Rusia întâmpină o opoziție fermă la Berlin și în rândul partenerilor europeni, mai ales din Europa de Est. Roderich Kiesewetter, parlamentar CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, atrage atenția asupra riscurilor majore ale unui astfel de demers.

„AfD este de partea Rusiei și este dispus să trădeze atât Ucraina, cât și Germania. Rusia folosește energia, în special Nord Stream, ca armă hibridă în scopuri militare. Redeschiderea Nord Stream ar fi un dezastru pentru securitatea europeană și ar izola Germania”, a spus Kiesewetter.

Prin această acțiune, reprezentanții AfD urmăresc să demonstreze că pot avea o influență reală în politica externă, taxând totodată cabinetul de la Berlin pentru lipsa de soluții eficiente împotriva scumpirii energiei. Legătura cu Moscova păstrează un impact deosebit în estul Germaniei, zonă aflată sub influență sovietică până la căderea Zidului Berlinului, unde populația manifestă o deschidere mai mare față de Rusia și un scepticism crescut față de Statele Unite.

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