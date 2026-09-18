Președintele rus Vladimir Putin a semnat un nou decret prin care activele din Rusia ale gigantului elvețian Nestlé, ale lanțului francez de hipermarketuri Auchan și ale fostului grup Leroy Merlin au fost transferate către o singură entitate juridică rusă. Decizia, raportată de agenția AFP, marchează o nouă etapă în preluarea afacerilor occidentale rămase pe piața rusă.

Conform documentului publicat pe site-ul oficial al actelor juridice de la Moscova, participațiile acestor companii sunt cedate societății ruse L.E.V. Management. Decizia vine în contextul în care un număr semnificativ de multinaționale au ales să părăsească piața rusă în urma invaziei din Ucraina din 2022 și a valurilor succesive de sancțiuni economice. Alte companii și-au suspendat operațiunile sau au fost supuse unor transferuri forțate către entități locale.

Textul decretului detaliază transferul acțiunilor Auchan din Rusia, care erau deținute anterior de compania franceză Sogepar.

În ceea ce privește rețeaua de magazine de bricolaj care a aparținut anterior grupului Leroy Merlin, decretul prevede preluarea participațiilor de la grupul Scenari Holding LP. Evoluția vine după ce, în anul 2023, grupul francez Adeo a anunțat că ceda controlul Leroy Merlin în Rusia „unui management local”.

Ulterior, în cursul anului 2024, rețeaua de magazine de bricolaj a trecut printr-un proces de rebranding, fiind redenumită „Lemana Pro”.

Atât Auchan, cât și fostul Leroy Merlin fac parte din portofoliul familiei franceze Mulliez. Ambele rețele s-au bucurat de o popularitate masivă în Rusia, operând zeci de spații comerciale pe întreg teritoriul țării.

O altă marcă importantă din cadrul aceluiași grup, retailerul de echipamente sportive Decathlon, și-a sistat activitatea pe piața rusă încă din martie 2022, imediat după izbucnirea conflictului din Ucraina, invocând dificultăți majore de aprovizionare și logistică generate de sancțiunile internaționale.

În cazul gigantului elvețian Nestlé, actul normativ stipulează transferul activelor deținute de „Nestle Deutschland AG” către entitatea „Societatea de produse Nestle”.

Măsura amintește de acțiunile similare ale autorităților de la Moscova din ultimii ani. Filiala rusă a unui alt mare grup agroalimentar francez, Danone, a fost confiscată de statul rus în 2023, fiind ulterior înstrăinată către un apropiat al regimului, mai exact un nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov.