Administrația americană a acuzat, pe 8 septembrie, șase companii chineze care cercetează inteligența artificială că au copiat în mod „rău intenționat” tehnologie dezvoltată de firme din SUA, folosind o metodă numită distilare, potrivit The Streit Times.

Printre companiile vizate se află DeepSeek, Moonshot AI și Alibaba, iar acuzațiile au fost formulate înaintea unei întâlniri planificate între președinții Donald Trump și Xi Jinping, la sfârșitul lunii septembrie.

Potrivit oficialilor americani din domeniul securității și informațiilor, companiile chineze ar fi folosit variante ale unor modele AI dezvoltate în Statele Unite pentru a-și antrena propriile produse mai rapid și cu costuri mai mici.

Acuzațiile pot afecta relațiile dintre cele două țări, într-un moment în care Washingtonul și Beijingul pregătesc și discuții despre riscurile de securitate asociate inteligenței artificiale.

Distilarea este o tehnică prin care un model AI mai mic învață din răspunsurile unui model mai mare și mai costisitor. Metoda poate reduce resursele necesare pentru dezvoltarea unui nou sistem, deoarece modelul mai mic folosește informațiile obținute de la cel mare pentru a-și îmbunătăți performanțele.

În cazul de față, oficialii americani susțin că firmele chineze ar fi folosit această metodă pentru a reproduce capacități ale unor modele americane, fără a suporta integral costurile de cercetare și dezvoltare. Declarațiile nu reprezintă însă o hotărâre judecătorească și nu stabilesc, prin ele însele, că toate acuzațiile sunt dovedite.

Lista prezentată de autoritățile americane include DeepSeek, Moonshot AI și Alibaba, alături de alte trei companii chineze. Oficialii susțin că acestea au folosit variante ale unor modele americane pentru a-și antrena produsele și că amploarea operațiunilor indică o activitate coordonată.

Acuzațiile se înscriu într-un conflict mai larg privind accesul la tehnologie avansată, proprietatea intelectuală și securitatea națională. În februarie 2026, compania americană Anthropic a acuzat, la rândul său, firme chineze de folosirea unor conturi frauduloase pentru a extrage capacități din modelele sale.

Momentul anunțului este important deoarece Statele Unite și China pregătesc o întâlnire la nivel înalt, programată pentru sfârșitul lunii septembrie. În paralel, cele două țări se pregătesc pentru primele discuții bilaterale dedicate exclusiv siguranței inteligenței artificiale, potrivit unor informații publicate în presa internațională.

Deocamdată, Ambasada Chinei la Washington nu a oferit un comentariu public cu privire la acuzațiile americane. Rămâne de văzut dacă acestea vor conduce la noi măsuri împotriva companiilor vizate sau dacă vor influența agenda discuțiilor dintre cele două guverne.