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Crimă în Neamț: O femeie de 42 de ani, ucisă de partenerul ei. Bărbatul s-a aruncat de la etajul patru și a supraviețuit

Crimă în Neamț: O femeie de 42 de ani, ucisă de partenerul ei. Bărbatul s-a aruncat de la etajul patru și a supraviețuitambulanta / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 42 de ani a fost ucisă, marți după-amiază, de partenerul său, într-un apartament din municipiul Roman, județul Neamț. După comiterea faptei, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului și a supraviețuit impactului, fiind transportat la spital. Fiul victimei, în vârstă de 15 ani, a fost găsit în siguranță, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele crimei, potrivit Inspectoratului de Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

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Polițiștii din Roman au fost alertați marți, în jurul orei 15:20, printr-un apel la 112, după ce au fost sesizați că o femeie a fost omorâtă de partenerul său. Apelul semnala și faptul că bărbatul ar intenționa să îl agreseze pe copilul victimei.

Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, femeia se afla într-un apartament din municipiul Roman, unde ar fi fost atacată de concubinul său, în vârstă de 45 de ani, cu un obiect tăietor-înțepător.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce femeia de 42 de ani se afla într-un imobil din municipiul Roman ar fi fost atacată cu un obiect tăietor-înţepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical şi transportat la spital”, au afirmat poliţiştii.

Femeia a suferit răni grave, care i-au provocat moartea. La fața locului au intervenit echipaje medicale și polițiști, care au început cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Acces interzis - Poliția

Acces interzis - Poliția. sursa: EVZ

Fiul victimei, în vârstă de 15 ani, a fost găsit în siguranță

Primele informații indicau că bărbatul ar fi intenționat să îl agreseze și pe fiul femeii, în vârstă de 15 ani. Adolescentul a fost găsit de polițiști și, potrivit autorităților, se află în afara oricărui pericol.

Băiatul nu a fost rănit, iar polițiștii verifică toate împrejurările în care s-a produs atacul. Ancheta urmează să stabilească și dacă au existat incidente anterioare între cei doi parteneri.

Bărbatul a ajuns la spital după ce s-a aruncat de la etajul patru

După ce și-ar fi atacat partenera, bărbatul s-ar fi aruncat de la etajul al patrulea al blocului în care se afla. Acesta a supraviețuit căderii și a fost preluat de un echipaj medical, care l-a transportat la spital pentru îngrijiri.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care a fost comisă fapta. Urmează să fie clarificate și circumstanțele care au precedat atacul, precum și situația juridică a bărbatului, în funcție de evoluția stării sale medicale și de rezultatele anchetei.

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