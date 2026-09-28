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Crimă în Fălticeni, cu trei adolescenți implicați. Doi dintre ei au fost arestați

Crimă în Fălticeni, cu trei adolescenți implicați. Doi dintre ei au fost arestațiAcces interzis - Poliția. sursa: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Doi adolescenți în vârstă de 17 ani au fost arestați preventiv, fiind acuzați de implicare într-o crimă care a avut loc în Fălticeni, județul Suceava. Un alt minor, în vârstă de 15 ani, este acuzat că ar fi provocat conflictul care a dus la moartea unui tânăr de 25 de ani. Tragedia s-a petrecut duminică dimineața, într-un local din oraș, potrivit Mediafax.

Conflictul dintre tineri a început într-un local din Fălticeni

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs crima, după ce un conflict izbucnit într-un local din Fălticeni a degenerat într-o agresiune mortală. Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 4:00, iar persoanele implicate s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Potrivit informațiilor din anchetă, în local se aflau trei minori, precum și doi tineri de 25 și 27 de ani. La un moment dat, adolescentul de 15 ani l-ar fi lovit cu pumnul pe bărbatul de 27 de ani, declanșând altercația.

Ulterior, după ce au părăsit localul, cei doi tineri ar fi fost urmăriți de unul dintre minori și de alți doi adolescenți, ambii în vârstă de 17 ani.

Politie

Politie. Sursa foto: AI

Tânărul de 25 de ani a murit în urma loviturilor

În urma agresiunii, tânărul de 25 de ani a suferit răni grave, care i-au provocat moartea. Rezultatele necropsiei au arătat că victima a suferit o hemoragie cerebrală, cauzată de multiplele lovituri primite.

După incident, polițiștii i-au identificat pe cei trei minori implicați și i-au dus la audieri. Doi dintre aceștia, ambii în vârstă de 17 ani, au fost arestați preventiv, fiind acuzați de omor, în timp ce adolescentul de 15 ani este vizat de cercetări pentru agresiunea care ar fi declanșat conflictul.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia din Fălticeni și a contribuției fiecăruia dintre cei implicați.

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