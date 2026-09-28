Gigantul tehnologic Nvidia a aprobat o suplimentare masivă cu 150 de miliarde de dolari a programului său de răscumpărare de acțiuni, susținut de veniturile spectaculoase generate de cererea globală pentru infrastructura de inteligență artificială, conform Mediafax.

Această decizie stabilește un nou record pe piața financiară din Statele Unite, depășind punctul de referință fixat anterior de Apple, care anunțase răscumpărări de 110 miliarde de dolari în anul 2024. În urma deciziei luate de consiliul de administrație, plafonul total autorizat pentru achiziția propriilor titluri ajunge la 235 de miliarde de dolari, suma urmând să fie utilizată până în ianuarie 2028.

Evoluția financiară a companiei este strâns legată de investițiile globale masive în domeniul inteligenței artificiale, care sunt estimate de banca Goldman Sachs să depășească 1.000 de miliarde de dolari în acest an. Componentele hardware produse de Nvidia reprezintă pilonul central pentru antrenarea și rularea modelelor lingvistice de mari dimensiuni care alimentează platforme precum ChatGPT, Claude sau Gemini.

Portofoliul de clienți ai producătorului american include nume de prim rang precum OpenAI, Anthropic și SpaceX. În același timp, Google achiziționează echipamente Nvidia pentru serviciile sale de cloud, deși lucrează în paralel la dezvoltarea propriilor procesoare dedicate pentru AI.

Impactul acestei cereri s-a văzut direct pe bursă, unde valoarea acțiunilor a înregistrat o creștere de peste 1.200% de la lansarea ChatGPT la finele anului 2022. Ritmul de creștere s-a temperat parțial în 2026, cu o avansare de aproximativ 20% de la începutul anului, pe fondul unor evaluări mai prudente ale investitorilor privind sustenabilitatea pe termen lung a expansiunii AI.

Anunțul referitor la noul pachet de răscumpărări a fost primit pozitiv de bursă, titlurile companiei înregistrând o apreciere de aproximativ 3% în debutul ședinței de tranzacționare. Jensen Huang, cofondator și director executiv al Nvidia, a subliniat că măsura reflectă o perspectivă optimistă asupra evoluției viitoare a sectorului tehnologic.

Potrivit lui Huang, „creșterea Nvidia este determinată de o transformare tehnologică ce are loc o dată într-o generație, către AI și calcul accelerat”.

Managerul a detaliat că resursele financiare generate de activitatea operațională permit derularea concomitentă a două obiective majore: continuarea investițiilor în tehnologiile de vârf și returnarea de capital către acționari.

De regulă, programele de o asemenea amploare privind răscumpărarea acțiunilor sunt specifice corporațiilor ajunse la maturitate, care înregistrează ritmuri mai lente de expansiune. Cu toate acestea, Nvidia continuă să raporteze cifre de creștere ridicate, fiind estimat că vânzările sale vor avansa cu aproximativ 90% în cursul acestui an.

Performanța financiară este susținută de un flux de numerar liber de aproape 100 de miliarde de dolari realizat în ultimul exercițiu financiar încheiat în ianuarie. Proiecțiile analiștilor indică posibilitatea ca acest indicator să urce până la 329 de miliarde de dolari în anul fiscal 2028.

Câștigul net al companiei este prognozat să ajungă la 245 de miliarde de dolari în actualul exercițiu financiar, valoare mai mult decât dublă față de perioada precedentă, urmând să atingă 387 de miliarde de dolari în anul fiscal care se va încheia în ianuarie 2028.

Mecanismul de răscumpărare presupune folosirea lichidităților pentru achiziția propriilor titluri din piață, acțiune ce reduce numărul de acțiuni aflate în circulație. Această operațiune are ca efect potențial majorarea profitului raportat pe fiecare acțiune rămasă, oferind un avantaj direct acționarilor existenți și semnalând încrederea managementului în evoluția firmei. Totuși, autorizarea programului reprezintă un cadru financiar și nu implică o obligație de cheltuire imediată a întregului fond sau o garanție automată privind creșteile viitoare de preț.