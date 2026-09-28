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Guvernul Greciei demontează acuzațiile din Wall Street Journal: Relația cu SUA este mai strânsă ca niciodată

Guvernul Greciei demontează acuzațiile din Wall Street Journal: Relația cu SUA este mai strânsă ca niciodatăGrecia: Sursa foto: x.com
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Din cuprinsul articolului

Guvernul de la Atena demolează informațiile din articolul publicat de Wall Street Journal referitor la faptul că Statele Unite, potrivit ambasadoarei în Grecia, ar fi fost implicate în demolarea guvernului condus de Ilie Bolojan și că ar putea să facă asta în orice țară doresc. Oficialii eleni subliniază că nu s-a pus niciodată problema unei astfel de amenințări și că relația cu Washingtonul rămâne una extrem de solidă, conform romaniatv.net.

Executivul grec demontează astfel afirmațiile referitoare la o presupusă presiune dinspre SUA motivată de considerente economice. ”Nu a existat niciodată vreo îndoială privind o amenințare la adresa guvernului grec și nici așa ceva nu ar fi tolerat vreodată”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Executivului elen, Pavlos Marinakis.

Guvernul Greciei demontează acuzațiile din Wall Street Journal: Relația cu SUA este mai strânsă ca niciodată

În același context, guvernul elen descrie relația cu SUA drept ”mai strânsă și mai stabilă ca niciodată”, bazată pe respect reciproc. De asemenea, reprezentanții de la Atena au ținut să precizeze că instituția lucrează exclusiv pentru interesul național, nefiind implicată în antagonisme de afaceri.

sursa: Facebook

Este planificată prima forare exploratorie în Marea Ionică din ultimii cincizeci de ani

Purtătorul de cuvânt a făcut referire directă la parteneriatele energetice derulate în regiune, menționând că giganți precum Exxon Mobil și Chevron investesc împreună cu companii grecești în explorarea resurselor energetice ale țării.

Pavlos Marinakis a reamintit că este planificată prima forare exploratorie în Marea Ionică din ultimii cincizeci de ani. În același timp, oficialul a comentat că proiectul Coridorul Vertical este unul de o importanță majoră, care consolidează securitatea energetică și sporește rolul țării în aprovizionarea cu energie a terților.

Poziția oficială privind securitatea națională și interesele comerciale

„Guvernul grec lucrează pentru modernizarea energetică și geopolitică a țării și servește interesul național și nu este implicat în competiții comerciale și de afaceri”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena.

Întrebat despre explicațiile oferite de ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, în legătură cu o cină la care se face referire în articolul din Wall Street Journal, purtătorul de cuvânt al Executivului grec a reiterat poziția oficială, punctând din nou că ”problema unei amenințări la adresa guvernului grec nu a fost niciodată ridicată”.

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